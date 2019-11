El Tri a confirmar el paso perfecto

Pese a que la Selección mexicana de futbol consiguió su boleto a las Semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf el pasado viernes tras derrotar 3-0 a Panamá, a los dirigidos por Gerardo Martino aún les falta disputar el compromiso de hoy frente a la Selección de Bermudas para culminar con las actividades del Grupo B. En caso de ganar o empatar México clasificaría a las Semifinales como el sembrado número uno del certamen por delante de equipos como Honduras, Costa Rica y Estados Unidos.

Si bien es cierto que el combinado mexicano ha encarado con seriedad el torneo y marcha como líder del Grupo B con nueve unidades y con paso perfecto, el “Tata” Martino también ha aprovechado el certamen para experimentar sus formaciones con diferentes rotaciones de jugadores con el objetivo de observar a los jóvenes talentos que pudieran competir por un puesto en el 11 titular.

Tras asegurar los tres puntos contra Panamá y conseguir su pase a la siguiente ronda de la Liga de Naciones de la Concacaf, el técnico de la Selección nacional declaró que para el juego de hoy frente a Bermudas haría modificaciones en su alineación para dar juego a los futbolistas que no han tenido mucha actividad con el equipo.

Por su parte, Bermudas no ha dado mucho de qué hablar en el torneo, pues en tres compromisos disputados suman una victoria y dos derrotas. Para este partido frente a México, buscarán apostar al milagro de sacar por lo menos el empate de la cancha del Estadio Nemesio Díez para culminar como segundos del Grupo B por encima de Panamá. Para ello, una de las piezas más importantes que tendrá el equipo bermudeño será sin duda su atacante Nahki Wells, quien milita en el Queens Park Rangers de la Segunda División de Inglaterra y suma tres anotaciones con su Selección en el presente torneo.

A pesar de que históricamente las Selecciones de México y Bermudas sólo se han enfrentado en seis ocasiones, la balanza favorece ligeramente al conjunto tricolor con saldo de cuatro victorias y dos derrotas. El partido más reciente entre estos combinados nacionales fue el pasado mes de octubre, cuando México se impuso categóricamente por 5-1.

Lleno en Toluca está en duda

Pese a que la Selección mexicana siempre genera expectación en los aficionados, pareciera que en esta ocasión no ha podido lograrlo, ya que no ha habido la respuesta que se esperaba. Para el encuentro de esta noche aún no se han vendido todos los boletos en el Nemesio Díez, por lo que no se espera un lleno en las tribunas.

Posibles alineaciones

México

12. Sebastián Jurado

3. Jorge Sánchez

2. César Montes

8. Cristian Calderón

21. Luis Rodríguez

23. Jesús Gallardo

16. Héctor Herrera

7. Orbelín Pineda

11. Roberto Alvarado

9. Raúl Jiménez

10. José Juan Macías

DT. Gerardo Martino

Bermudas

1. Dale Eve

6. Jaylon Bather

16. Dante Leverock

5. Jalen Harvey

8. Dante Brangman

19. Reggie Lambe

15. Kacy Butterfield

11. Willie Clemons

21. Nahki Wells

10. Zeiko Lewis

7. LeJuan Simmons

DT. Kyle Lightbourne