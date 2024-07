El Tampico Madero regresa a la Liga Expansión MX

Ayer en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de Socios de la Liga BBVA Expansión, donde se dio a conocer los equipos que participarán para la temporada 2024-2025 de este circuito.

En dicha reunión, en la que estuvieron presentes Juan Carlos Rodríguez, Ivar Sisniega, Mikel Arriola y Miguel Diez, junto a los representantes de cada club, se confirmó la participación de 15 escuadras que buscarán levantar el título de la Liga de Expansión.

Entre la lista de clubes que sedio a conocer en dicha asamblea, lo más destacado de la jornada es que se dio la incorporación oficial de la Jaiba Brava del Tampico Madero, que se une a la competencia tras conquistar el Campeón de Campeones de la Liga Premier.

También se informó que Alacranes de Durango y Jaguares de Chiapas no participarán en la presente temporada, luego de que no alcanzaron la mayoría de votos para tener un lugar, mientras que Cimarrones de Sonora solicitó no participar, solicitud que fue aprobada.