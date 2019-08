El Salamanca niega imposición de alineaciones a Marco Antonio Rodríguez

Ulises Zurita, presidente del Salamanca, aseguró que Marco Antonio Rodríguez fue despedido por sus actitudes dentro del equipo, y no porque se le haya querido imponer alineaciones.

"Marco Antonio no se atuvo a las condiciones pactadas y llevó a cabo comportamientos que no corresponden a los valores del club"

En conferencia donde dio a conocer el nombre del técnico interino del equipo de la Segunda División de España, dijo: "Marco Antonio no se atuvo a las condiciones pactadas y llevó a cabo comportamientos que no corresponden a los valores del club, de su afición y sus patrocinadores, no habiéndose producido ninguna injerencia en sus funciones".

No quiso aclarar las cuestiones en las que según él, "Chiquimarco" falló, pero aclaró que el ex árbitro no renunció, sino que fue despedido. "Por temas de confidencialidad que pactamos en el contrato no podemos nosotros puntualmente decir en qué falló, él no renunció, nosotros lo cesamos. Hablé con él y le notifiqué que quedaba desligado del equipo".

• Me querían imponer a un paisano mío: ''Chiquimarco''

El Salamanca, ya sin Marco Antonio Rodríguez en el banquillo, derrotó 3-1 al Arenas Club. El español Pablo Cortés será quién ahora dirija al equipo en forma interina y aclaró de inicio que: "El club siempre ha respetado mis decisiones y nunca me ha dicho a quién alinear".

