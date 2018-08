El Jalisco protesta: “Fuera Guzmán”

Atlas es un desastre y su crisis en la cancha cada vez permea más hacia las tribunas. Los rojinegros no saben lo que es ganar en el presente torneo, no han anotado un solo gol en cinco juegos y en las gradas ya se pide “la cabeza” de Gustavo Guzmán, presidente del equipo.

Nunca ha existido amistad entre el polémico directivo y la afición rojinegra, pero ayer por la noche, durante el juego ante Monarcas Morelia, la antipatía que la hinchada siente por Guzmán llegó a niveles extraordinarios.

La primera muestra del descontento llegó con el inicio del segundo tiempo, pues apenas se reiniciaron las acciones, en el Estadio Jalisco se escuchó un grito uniforme de “Fuera Guzmán”, reclamo que en muchas ocasiones trató de ser ahogado con el sonido local del inmueble.

Las pancartas y mantas con reclamos también se hicieron presentes entre la colorida barra rojinegra, pero la seguridad en el estadio fue ágil para despojar de sus pancartas a los aficionados que decidieron manifestarse.

Al grito de “Fuera Guzmán” también se unió el de “Que renuncie Gustavo”, sin embargo eso no sería lo peor que pasaría, ya que la inoperancia del equipo elevó los ánimos de la afición y en algunos sectores de la grada comenzaron a darse conatos de bronca.

Hace poco más de una semana Rafael Márquez fue anunciado como presidente deportivo del club. En su presentación, Gustavo Guzmán dejó claro que de ahí en adelante la afición cambiaría los gritos de “Fuera Guzmán” por los de “Fuera Rafa”, sin embargo no pudo estar más equivocado.

LAS FRASES

Los aficionados opinan

“Sí se llega a la portería contraria, pero no hay gol, entonces parece que la directiva está como distraída y no toma en cuenta a la afición y no sabe lo que es Atlas. Estamos molestos y queremos fuera a Guzmán”.

Guillermo Pérez, aficionado

“Totalmente de acuerdo, fuera Guzmán. Creo que el Atlas actual no es el que veíamos hace 15 años, no es la esencia del equipo. Yo soy atlista y me duele, veo un equipo mediocre y falto de un buen dirigente”.

Omar López, aficionado