El América clama por sus aficionados

Con la remodelación del estadio Azteca, las Águilas del América tuvieron que mudarse al estadio Ciudad de los Deportes, un inmueble más pequeño, pero han sufrido el abandono de su afición.

Los de Coapa suman cinco partidos como local en su nueva casa y las entradas no han sido las mejores, ni porque ya enfrentaron a rivales como Chivas y Pumas. Situación que tiene triste a Santiago Baños, directivo azulcrema.

“No me preocupa, pero me entristece porque pensábamos que después de los resultados que hemos tenido en la cancha y sabiendo que era un estadio más chico, íbamos a tener llenos cada 15 días. Desafortunadamente la afición no ha respondido”, declaró el presidente deportivo de los capitalinos en entrevista con ESPN.

Baños aseguró que pensaba en un mejor recibimiento luego del bicampeonato obtenido el pasado Clausura 2024.

“La verdad, nos sorprende, pensamos en mejores entradas. Nos duele porque, siendo un equipo tan grande e importante, pensamos que nuestra afición iba a estar con nosotros donde juguemos y no ha sido el caso”, agregó en la misma charla.

Sin embargo, aseguró que ya tienen pensadas alternativas para que su afición regrese a verlos como locales, pues la afición se trata de una parte importante del proyecto.

“No hemos llenado el estadio en los dos Clásicos. Tenemos que darle vuelta a la página, buscar una solución. Tuvimos reuniones la semana pasada y esta para encontrar alguna alternativa. Esperemos pronto poder encontrarla. La afición es parte importante del proyecto”, concluyó el directivo azulcrema.