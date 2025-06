Efraín Álvarez revela por qué eligió a Chivas sobre el América

El volante mexicano Efraín Álvarez se convirtió en el objeto de deseo de Chivas y América para reforzar sus filas de cara a la siguiente campaña. Sin embargo, a diferencia de como ha pasado en otras ocasiones, el exjugador de Xolos eligió jugar para el Guadalajara, pues así se lo dictó su corazón.

Álvarez reveló que su elección por el Guadalajara y no por el América fue porque así lo sintió: “Al final del día, sentí que mi corazón quería ir a Chivas y se hizo así”, señaló.

De igual manera, reconoció que tendrá que realizar mayor trabajo con el Guadalajara para regresar a los primeros planos, por lo que actualmente se encuentra pleno y comprometido con el equipo, tras llegar al club de sus sueños y formar parte de la Selección Mexicana.

“Tengo que trabajar el doble. Con Chivas tenemos que regresar a lo más grande y ojalá que ganemos la copa y sí, es verdad que nos van a voltear a ver más".

“Es algo muy bonito, siempre estar en Selección es un sueño, siempre representar esta verde es algo muy bonito; estando en Chivas feliz, muy feliz, ya con muchas ganas de estar allá, pero ahora toca Selección y ganar la Copa”, agregó.

Al final, dio a conocer que recientemente no ha tenido comunicación con Zlatan Ibrahimović sobre su participación con Selección y su llegada a Chivas, sin embargo, añadió es alguien que le ayuda mucho como profesional.

“Aún no hablo con él (Zlatan), pero sí mantenemos comunicación constante, nos mandamos mensajes, pero no hemos hablado de esto. Cada vez que hablamos él me dice lo que debo hacer, sí me ayuda mucho”, concluyó.

Te puede interesar: Laura Bozzo sería embargada si no paga indemnización millonaria

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB