Eduardo Torres, ilusionado por jugar en Chivas

Tras haber sufrido aquella dolorosa lesión en un dedo del pie izquierdo en diciembre del año pasado, Eduardo Torres volvió a sumar minutos con el primer equipo de Chivas en la Copa por México y a sus 20 años de edad dijo estar motivado y fortalecido mentalmente de cara al Torneo Guard1anes 2020.

"La verdad no me lo esperaba, obviamente sí estaba preparado, pero no creía como que fuera a tener minutos. Primero el regreso y después el tener minutos es algo que me motiva. El estar ahí, el poder tener la participación y regresar es algo que yo esperaba con ansias. Todo el tiempo que yo me la pasé lesionado me enseñó a valorarlo, porque muchas veces estás y lo tomas como a la ligera. Y ahora sí que el no estar te hace ver muchas cosas y te ayuda crecer".

Torres ya había debutado con el Guadalajara en agosto de 2019, pero lo hizo ingresando de cambio en un duelo de Copa MX contra el conjunto de Santos. No volvió a ver minutos con el equipo hasta la pretemporada rumbo al Clausura 2020, y a pesar de que se había ganado la confianza de su entrenador Luis Fernando Tena, sufrió aquella lesión en el duelo contra Tampico Madero.

Tras poco más de seis meses de inactividad, Torres por fin volvió a tener minutos con Chivas al ingresar de cambio en el duelo de la Copa por México frente a Tigres. Comentó que su objetivo principal a corto plazo es debutar con el primer equipo en Liga MX.

"Mi sueño es poder debutar en Primera División y ser campeón. Mis metas a corto plazo primero es ganarme un lugar en el primer equipo, tener minutos y debutar; a mediano plazo consolidarme y ser un jugador referente en Chivas; y a largo plazo jugar en Europa y ser un referente de la selección mayor".

Chivas se verá las caras este jueves frente al América para disputar una edición más del Clásico Nacional en las Semifinales de la Copa por México, para así continuar con su preparación de cara al arranque de la Liga MX.

