Édgar Zaldívar se siente mejor de mediocampista

El otrora director técnico del Atlas, Ángel Guillermo Hoyos solía colocarlo como lateral por el sector derecho, sin embargo a palabras del propio jugador, Édgar Zaldívar se siente más cómodo y puede mostrar un mejor desempeño como medio de contención ahora en el conjunto de Leandro Cufré, quien lo ha venido utilizando en ese puesto en los últimos partidos de la Liga MX.

''Yo creo que se nota en la cancha, me siento un poco más cómodo de contención, de lateral no tanto y lo hice con el profe Hoyos, pero yo voy a intentar jugar de la mejor manera, de doble escudo con Lolo me siento cómodo y tenemos equilibrio y nos ha venido bien'', dijo Zaldívar.

Actualmente hace equipo en la media cancha con jugadores de la talla de Osvaldo Martínez y Lorenzo Reyes, algo que lo deja tranquilo, por el arropo que le han brindado estas dos figuras internacionales del Atlas.

''Me siento muy feliz, me siento contento con mi trabajo, porque eso me ha puesto ahí, me siento feliz de poder jugar al lado de Osvaldo y Lolo, que son dos jugadores muy buenos y de gran trayectoria, me siento arropado por ellos, me dan consejos, es el sueño de todo canterano, ser titular en todos los torneos, parecía que podía ser Lolo o yo y somos los dos'', siguió el volante canterano del Atlas.

Atlas entrenó este jueves a puerta cerrada en La Madriguera, en donde afina detalles para su visita a los Xolos de Tijuana el próximo sábado. Por cierto que los jugadores seleccionados, José Hernández, Jesús Angulo, Jairo Torres e Ismael Govea ya están en la ciudad, entrenaron, pero no lo hicieron al parejo de sus compañeros.

OF