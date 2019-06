Duque para el Real Madrid

¡Y por fin llegó! Tras semanas de especulaciones, el Real Madrid anunció ayer su primer fichaje de envergadura galáctica con la llegada del internacional belga del Chelsea, Eden Hazard, por más de 100 millones de euros, según la prensa.

“El Real Madrid C. F. y el Chelsea FC han acordado el traspaso del jugador Eden Hazard”, afirmó el equipo blanco en un comunicado, en el que precisa que “queda vinculado al club durante las cinco próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2024”.

Su llegada culmina un sprint final iniciado el pasado 29 de mayo tras la Final de la Europa League, en la que el Chelsea ganó 4-1 al Arsenal, con dos goles y una asistencia del belga.

“Quizá es el momento para mí de nuevos retos”, anunció entonces “El Duque” en el canal BT Sports, desatando las especulaciones finalizadas ayer.

Ni el Real Madrid ni el Chelsea han publicado las cifras de la negociación, pero según la prensa, la operación podría alcanzar los 145 millones de euros entre fijo y variables.

“Aunque con tristeza decimos adiós a Eden, y le dejamos absolutamente claro que el club deseaba que se quedara. Respetamos la decisión que ha tomado con un nuevo desafío en un país diferente, para seguir su sueño de niño de jugar con el Real Madrid”, afirmó la directora general del Chelsea, Marina Granovskaia.

“Fue un modelo profesional en el tiempo que estuvo en el club, una persona maravillosa y fue una alegría trabajar con él”, añadió.

Hazard puede ser así el fichaje más caro de la historia del Real Madrid por delante de los 101 millones de euros que costó el galés Gareth Bale, al que esta llegada parece señalar la puerta de salida, o de los 91 millones del fichaje de Cristiano Ronaldo.

�� #WelcomeHazard pic.twitter.com/6CvH9LHXSy — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 7 de junio de 2019

Cumple su sueño

“No es ningún secreto que mi sueño era jugar para ellos (Real Madrid) desde que era un niño y marqué mi primer gol. He hecho todo lo posible por no distraerme ni a mí ni al equipo durante este difícil período de especulación y atención de los medios, especialmente en los últimos seis meses”, escribió Eden Hazard, una vez que su traspaso está cerrado.

“Dejar el Chelsea es la decisión más grande y difícil de mi carrera hasta la fecha”.

Mirando a la Champions League

Al volante ofensivo belga Eden Hazard le falta la Champions League, una competición en la que el Real Madrid es especialista con sus 13 Copas de Europa, las tres últimas ganadas de forma consecutiva durante la primera época de Zinedine Zidane (2016-2018).

“Es un futbolista que jugó en Francia, al que he visto mucho y que conozco personalmente. No hay nada nuevo en lo que pienso de él, como jugador, es un jugador fantástico”, afirmaba en abril pasado Zidane.

Para darle la razón, Hazard acaba de finalizar su temporada más prolífica en la Premier League, tanto en número de goles (16, como en 2016-2017) como de asistencias (15). Y fue él quien metió al Chelsea en la Final de la Europa League, al marcar el definitivo en la tanda de penales en la Vuelta de Semifinales contra el Eintracht Frankfurt (1-1 tras prórroga, 4-3 en los penaltis).

Tras los fichajes del joven delantero brasileño Rodrygo (Santos, 45 millones de euros), el prometedor defensa Eder Militao (Oporto, 50 millones) y el delantero serbio Luka Jovic (Eintracht, 60 millones), Hazard se convierte en el primer gran galáctico capaz de hacer soñar a los socios del club con un renacimiento merengue la próxima temporada.

Con estos fichajes, el club blanco ya habría gastado unos 250 millones de euros, es decir, tanto como en su verano más derrochador en 2009, pero la cosa podría no parar ahí, ya que los medios siguen especulando con más nombres como Ferland Mendy (Lyon) o Kylian Mbappé (PSG).

Será pilar fundamental en el esquema de “Zizou”

Eden Hazard quien será presentado el próximo jueves, es un pilar esencial para la reconstrucción del Real Madrid que adelanta el técnico Zinedine Zidane tras una pésima temporada 2018-2019.

El entrenador francés nunca ha escondido su admiración por el belga, cuyo fichaje defiende, según la prensa, desde que volvió al Real Madrid en 2009 como consejero del presidente Florentino Pérez.

“Nosotros llevamos bastantes años intentando que Hazard sea jugador del Madrid”, afirmaba la semana pasada el presidente merengue, Florentino Pérez, en una entrevista radiofónica.

El mandatario blanco afirmó entonces tener “la esperanza” de que pudiera llegar este año, destacando que como sólo le quedaba un año de contrato con el Chelsea “es más fácil”.

Esta posibilidad de que el delantero belga pudiera marcharse gratis al término de la próxima temporada habría empujado a los Blues a negociar y vender, pese a la sanción de la FIFA que pesa sobre los londinenses por infracción al reglamento sobre el traspaso de menores.

Llegado en 2012 a Londres, Hazard formado en el Lille ha ganado dos títulos de Liga inglesa (2015 y 2017) y dos Europa Leagues (2013 y 2019), además de una FA Cup (2018) y una Copa de la Liga (2015).