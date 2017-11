Dueño del PSG, involucrado en sobornos de FIFA

Una compañía de mercadotecnia deportiva cuyos dueños han sido acusados de sobornar a altos funcionarios del futbol internacional trató de negociar una venta a una entidad asociada con el presidente del club Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, dijeron testigos en una corte federal estadounidense el martes.

Santiago Peña, ex ejecutivo de la firma argentina Full Play Group, declaró que se pasó un largo tiempo en negociaciones secretas llamadas "New York project", un nombre que se debía a que el acuerdo por 51% de Full Play estaba valorado en 212 millones de dólares (212 es un código telefónico de área en la ciudad de Nueva York)

Peña dijo que las conversaciones con Al-Khelaifi y el fondo soberano Qatar Sports Investments concluyeron el 27 de mayo del 2015, cuando fiscales estadounidenses comenzaron a presentar imputaciones contra los principales ejecutivos de Full Play, Hugo y Mariano Jinkis, por conspiración para crimen organizado, conspiración para fraude cablegráfico y conspiración para lavado de dinero. Esos cargos están relacionados con pagos a funcionarios estadounidenses presuntamente por contratos de transmisión y mercadeo.

Al-Khelaifi y Qatar Sports habrían tenido el derecho a adquirir un 19% adicional más adelante, dijo Peña.

Al-Khelaifi es sospechoso penal en Suiza de sobornos vinculados con acuerdos de transmisión de la compañía catarí BeiN Sports con la FIFA para las Copas del Mundo del 2026 y el 2030 en Oriente Medio y el norte de África. Se reunió el 25 de octubre con fiscales suizos en Berna.

Peña dijo que solamente él, Hugo y Mariano Jinkis y el contador de Full Play Sergio Rabinovich estaban al tanto de las negociaciones. Peña declaró después de ello que una vez se anunciaron las imputaciones, el borró mensajes electrónicos en los que se discutía la posible venta.

"Lo hice para proteger la compañía”, dijo.

Hugo y Mariano Jinkis no han sido extraditados a Estados Unidos y Peña dice que siguen en Argentina. Peña alcanzó este año un acuerdo con fiscales federales estadounidenses para declarar a cambio de no ser procesado.

"Siempre me he considerado un participante menor en este asunto”, dijo.

Juan Ángel Napout, ex presidente de la federación de futbol de Paraguay; José María Marín, ex presidente de la federación brasileña; y Manuel Burga, ex jefe de la federación de Perú, son enjuiciados en una corte federal en Brooklyn, Nueva York, por conspiración para crimen organizado, fraude cablegráfico y lavado de dinero.

Pena, que trabajó para Full Play desde el 2009 hasta el 2015, declaró sobre una carpeta que mantenía para pagos que los Jinkis instruyeron se hicieran a altos funcionarios del futbol. Dijo que solamente sabía de los que le dijeron eran sumas debidas a funcionarios del futbol. Peña dijo que a Napout había que pagarle en efectivo, no por transferencia electrónica, así que no sabía si el dinero fue recibido.

"Yo simplemente escribí los compromisos basados en otras negociaciones”, dijo.

Peña completó sus testimonios el martes y fue seguido en el banquillo de testigos por James Haggerty, de Bank of America, quien explicó los documentos de las transacciones, y Daniel Huntley, de Hilton Worldwide Holdings, que explicó en detalles las reservaciones de Napout.

