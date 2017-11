Duele que mi último partido coincida con la eliminación: Buffon

Gianluigi Buffon concluyó en lágrimas el 0-0 ante Suecia que decretó la eliminación de Italia, que no estará presente en Rusia 2018; apenas la tercera ocasión en la historia que la Selección tetracampeona se pierde una cita mundialista.

"El futbol italiano tiene futuro porque tenemos fuerza. Donnarumma, Perin, y otros harán que no me extrañen"

"Lo siento, no por mí, sino por el movimiento Hemos fallado en hacer algo que podía ser importante a nivel social. Ésta es la única cosa de la que me arrepiento, porque el tiempo pasa y es un tirao y es justo que sea así. Me duele que mi último partido haya coincidido con la eliminación del Mundial", dijo a la Gazzetta dello Sport.

A pesar de la tristeza el histórico portero dice no perder la esperanza por el futbol italiano.

Sobre el técnico Giampiero Ventura el guardameta comenta: "tiene las mismas culpas que tenemos nosotros y todos los italianos".