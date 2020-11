Draft NBA 2020: Todo lo que debes saber

No hubo bailes en la cancha tras algún triunfo en March Madness. Ningún jugador subió al escenario en un elegante traje para estrechar la mano del comisionado en junio.

La pandemia de coronavirus eliminó el tradicional cierre de la carrera colegial de muchos jugadores y volvió inusual el inicio de su trayectoria profesional. Jugadores como Anthony Edward, LaMelo Ball y James Wiseman deberían estar en el primer mes de su temporada de novatos, pero sus planes se aplazaron.

Luego de varios retrasos, el draft de la NBA finalmente llega este miércoles. Y como todos los demás en el 2020, esta generación de jugadores está intentando sacar lo mejor de sí, pese a las difíciles circunstancias.

"Siento que esto fue lo mejor para mi", dijo Edwards. "No me he quejado. Tuve más tiempo para mejorar y estar listo para la NBA".

El base de primer año de Georgia es uno de los candidatos a ser la primera selección, que pertenece a los Timberwolves de Minnesota. Ball, un base que se saltó el colegial para jugar profesional fuera de Estados Unidos, así como Wiseman, centro de 2,15 metros de estatura que jugó su primer año con Memphis, son los otros líderes de esta generación.

El draft normalmente se realiza en Nueva York. Adam Silver anuncia las selecciones de primera ronda. Los mejores jugadores se sientan en mesas al frente de la arena y, cuando escuchan su nombre, se ponen la gorra con el logotipo del equipo que los eligió y caminan al estrado para estrechar la mano del comisionado y fotografiarse con él.

Esta vez, Silver hará el anuncio desde las instalaciones de la cadena ESPN en Bristol, Connecticut. Los jugadores recibieron cajas en donde están las gorras de todos los equipos para que las elijan cuando los nombren.

No es la noche de draft que querían, pero la emoción de convertirse en un jugador profesional no disminuye. Han estado esperando desde marzo, cuando se detuvieron los deportes antes de la selección del torneo de la NCAA que abriría la fase decisiva.

"Quiero decir que extraño mucho jugar. Pero al mismo tiempo, este tiempo extra me ha ayudado", dijo Obi Toppin, alero de Dayton, elegido el jugador colegial nacional del año.

Los Warriors de Golden State tienen la segunda selección, con la oportunidad de agregar un buen jugador joven a un equipo que alcanzó cinco Finales de NBA consecutivas antes de derrumbarse al último lugar de la liga con las lesiones de Stephen Curry y Klay Thompson. Charlotte es tercero, seguido de Chicago y Cleveland.

Los equipos no contaron con los recursos para evaluar jugadores, sin un evento "combine" normal en Chicago o la capacidad de invitar a los deportistas a sus instalaciones para reuniones y entrenamientos. Quizá esa es la razón principal de por qué no hay una primera selección unánime como en el 2019 con Zion Williamson.

"Creo que el análisis es justo. No hay ningún jugador que se ha separado del pelotón, desde la perspectiva del público o desde fuera", dijo el presidente de los Timberwolves Gersson Rosas.

OF