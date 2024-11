Donovan Carrillo prepara el cierre de temporada de cara al Bavarian Open

El patinador artístico mexicano, Donovan Carrillo se encuentra en el cierre de su preparación de cara al Bavarian Open en el mes de enero en Alemania, además de su participación en el Campeonato de los Cuatro Continentes y el Campeonato Mundial en el final de temporada.

Carrillo Suazo destacó que el resto de su actual temporada será determinante, luego de que la preparación en trimestre final del año será determinante para conseguir los objetivos de cara las siguientes competencias.

“Lo que resta de esta temporada es lo más importante, es el trimestre final, con el que se cierra fuerte y tengo el Campeonato de los Cuatro Continentes y el Campeonato Mundial, como objetivo final de esta temporada, pero antes, en el mes de enero voy a estar participando en el Bavarian Open, a celebrarse en Alemania y estoy muy emocionado, motivado para seguir creciendo, creo que hay mucha área de oportunidad en mis rutinas de competencia, así que estoy dando lo mejor de mí para explotar al máximo esas músicas que me encantan”, concluyó.

Donovan Carrillo consiguió el pasado 17 de noviembre, la presea de plata en el NRW Trophy 2024, certamen que se disputó en Dortmund, Alemania, competencia que tuvo un valor muy especial, luego de colgarse la presea el día de su cumpleaños.

“Obtener una medalla de plata el día de mi cumpleaños fue un logro muy especial, que disfruté bastante, fue muy bonito, porque a pesar de que sabía que era mi cumpleaños pues traté de dar lo mejor de mí, de disfrutar la competencia y fue como una muy grata recompensa”, agregó.

El patinador mexicano obtuvo 62.56 puntos en su etapa corta durante su participación en el NRW del presente año y 131.45 unidades en su programa libre, por lo que consiguió una calificación de 194.01, repitiendo la presea de plata tras su participación en 2023.

“En esta competencia en Alemania me sentí bien, me sentí tranquilo y muy relajado, había tenido la oportunidad de competir en el NRW del año anterior y al igual que este año se repitió la plata, es una pista que me gusta mucho, me gusta bastante el ambiente de esta competencia, así que me sentí muy familiarizado con todo lo que estaba viviendo en ese momento”, concluyó.

