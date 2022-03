Debido a que no recibió sus patines a tiempo, el patinador artístico mexicano, Donovan Carrillo optó por retirarse del Mundial de la especialidad, el cual se lleva a cabo en Montpellier, Francia.

A pesar de que sí recibió unos patines de última hora, Carrillo tomó la determinación de no competir, ya que no eran los que él necesitaba para tener un mejor desempeño. El tapatío había llegado a la ciudad francesa días antes, no obstante la maleta que llevaba los patines no apareció a tiempo y este jueves, minutos antes de la competencia, se dio la decisión definitiva.

"Carrillo se retira por motivos personales. El equipaje con sus botas de patinaje no llegó a tiempo para la competencia", se informó en un comunicado por parte de la Unión Internacional de Patinaje.

Donovan Carrillo causó sensación entre los mexicanos por su actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, y a pesar de haber finalizado en el puesto 22, motivó a generaciones enteras a practicar este deporte.

