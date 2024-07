¿Dónde está Carlos Salcedo y cuál es su situación con Cruz Azul?

Paola Salcedo, hermana del futbolista Carlos Salcedo fue asesinada el pasado 29 de junio al salir de un circo en Huixquiluacan; las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, refieren que fue asaltada por hasta ahora los presuntos responsables de su homicidio José Iván "N" y Miguel Ángel "N" alias "El Pecas". Sin embargo, la madre de ambos sostiene que los actores intelectuales del asesinato de su hija son el futbolista y su esposa Andrea Navarro.

Actualmente el futuro de Carlos Salcedo es incierto, la polémica y las acusaciones en su contra por la muerte de su hermana hechas por familiares y conocidos, han puesto su nombre en tendencia, razón por la que al parecer se mantiene fuera del ojo público.

El jugador no ha realizado publicaciones en sus redes sociales desde el pasado 1 de julio, no ha acudido a La Noria, donde se reportó que desde el pasado viernes no acude a sus entrenamientos con el Cruz Azul, y actualmente no se conoce cuál es su paradero.

Poco después de la noticia sobre el asalto y defunción de Paola Salcedo, se informó que Carlos había solicitado su desvinculación del Cruz Azul para poder irse a la MSL .

Según fuentes consultadas por ESPN, pese a que no ha logrado rescindir su contrato, por el momento se encuentra separado de dicha institución, llegando a un acuerdo con la directiva cementera de ausentarse por un tiempo indefinido.

“Las fuentes consultadas por ESPN no quisieron revelar muchos detalles sobre el trato al que han llegado el club cementero y el defensa mexicano de 30 años, pero confirmaron que el viernes pasado se llevó a cabo en La Noria una reunión de más de una hora entre la directiva celeste y Salcedo y ahí se tomó la decisión en conjunto de que el ‘Titán’ estaría por un tiempo determinado fuera de la institución”, se lee.

Aún no se ha llegado a una conclusión sobre la relación laboral del futbolista mexicano con el equipo, el tiempo “indefinido”, podía extenderse por varias semanas, y el jugador, según las mismas fuentes, se encuentra fuera del país.

MC