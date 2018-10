Djokovic dice estar muy cerca de su mejor nivel

Pese a que no arrasó contra el francés Jeremy Chardy y cometió algunos fallos, el serbio Novak Djokovic aseguró tras su victoria y su pase a los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái que siente que está muy cerca de su mejor nivel.

"Estoy muy contento por jugar a un alto nivel. Creo que estoy muy cerca de mi mejor nivel, aunque lo mejor cambia día a día. Siempre puedo esforzarme por ser lo mejor que puedo en ese día y el rendimiento de hoy fue bastante cercano a eso", apuntó el número tres del mundo.

Djokovic cumplió con sus expectativas y venció a un combativo Jeremy Chardy para alcanzar los octavos de final al doblegar al francés por 6-3 y 7-5.

Sumó así su victoria 14 consecutiva en pista dura, algo que le da confianza para el resto de la temporada. "No he ganado demasiados partidos al comienzo del año. Después de la cirugía no estaba logrando jugar lo mejor posible y eso ha cambiado, por lo que, obviamente, cuanto más gane, más cómodo y más seguro me sentiré en la cancha", agregó.

Después de meses de recuperación debido a una lesión del codo, de la que tuvo que ser operado, y de una bajada en su nivel de juego que le hizo caer en el ranking, Djokovic ha ganado este año Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y el Masters 1000 de Cincinnati.

El de Shanghái es un torneo clave para el serbio ya que, al no haberlo jugado el año pasado, sumará puntos para acercarse a su gran reto de la temporada, alcanzar el número uno del mundo ocupado por el español Rafael Nadal, ausente de este torneo.

Djokovic espera rival del duelo entre el coreano Hyeon Chung y el italiano Marco Cecchinato, contra quienes ha perdido en sus últimos enfrentamientos.

"Estos dos jugadores ganaron contra mí la última vez que nos encontramos pero creo que soy un jugador completamente diferente del de los primeros seis meses del año, por lo que esperemos que el resultado también sea diferente", dijo.

Por su parte, Federer, el otro gran favorito para ganar el torneo, debutará este miércoles ante el ruso Daniil Medvedev, número 22 del mundo, reciente ganador en Tokio.

