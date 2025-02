Diego Cocca es despedido del Real Valladolid

Este lunes, el Real Valladolid de la primera división española anunció a través de sus redes sociales, la destitución del entrenador argentino , Diego Cocca, en un comunicado donde el club asturiano agradece el profesionalismo y el trabajo el estratega.

En el mismo comunicado se anunció Álvaro Rubio como el técnico que tomará al equipo de manera interina al menos para el próximo partido.

El técnico bicampeón con los rojinegros del Atlas llegó al club blanquivioleta de manera oficial el 14 de diciembre del año pasado, donde en este lapso solo dirigió ocho compromisos, con un saldo de siete derrotas y solo una victoria , además en tan solo ocho partidos, los pupilos de Cocca recibieron 21 goles y tan solo pudieron anotar cinco, lo que marcaba un inicio de proyecto muy complicado.

En la liga española, el exentrenador de la Selección Mexicana tomó al equipo como últimos de la general y con el objetivo de salvarlos del descenso, sin embargo después de dos meses en el cargo, el equipo siguió en el sótano de la tabla con 15 unidades en lo que va de la temporada , lo que a estas alturas del campeonato pareciera casi imposible la permanencia en la primera división.

Resultados de los partidos que dirigió

Real Valladolid vs Girona (0-3), derrota.

Real Valladolid vs Ourense (2-3), derrota.

Real Valladolid vs Real Betis (1-0), victoria.

Real Valladolid vs Espanyol (1-2), derrota.

Real Valladolid vs Real Madrid (0-3), derrota.

Real Valladolid vs Villarreal (1-5), derrota.

Real Valladolid vs Rayo Vallecano (0-1), derrota.

Real Valladolid vs Sevilla (0-4), derrota.

ML