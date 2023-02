Luego de que han transcurrido más de 60 días tras el fracaso mundialista y en el que los federativos del futbol mexicano se han puesto a estudiar, analizar, reestructurar y entregar nuevos nombramientos, todo parece indicar que la Selección Mexicana de futbol ya tiene timonel y en las próximas horas se estaría haciendo oficial que el argentino Diego Martín Cocca es el elegido para llevar los destinos del Tricolor rumbo al Mundial United 2026.

Esta versión se refuerza luego de que anoche el argentino dejara de ser director técnico de los Tigres, puesto en el que fue presentado apenas el pasado 16 de noviembre y para el que le cumplieron con reforzar al cuadro con la llegada de jugadores como Fernando Gorriarán y Nico Ibáñez.

El argentino le habría ganado la carrera en la candidatura por el puesto a los entrenadores Guillermo Almada de Pachuca y Miguel “Piojo” Herrera, hoy sin equipo, por lo que la Asamblea de Dueños de la Primera División ya habría palomeado a Cocca para ser el nuevo seleccionador y tomar el lugar que dejó su compatriota Gerardo Martino.

El estratega estaría viajando hoy a la Ciudad de México y sería presentado mañana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) por Rodrigo Ares de Parga, director general de Selecciones Nacionales. Se tenía contemplado que tomara el puesto al finalizar el actual Clausura 2023, pero al concretarse su salida de Tigres, Cocca estaría ya dirigiendo ante Surinam y Jamaica, compromisos de la Concacaf Nations League.

Diego Martín Cocca, técnico que el sábado llegará a los 51 años de edad, nació en Buenos Aires, Argentina, y tuvo una destacada carrera como futbolista profesional, empezando en River Plate y jugando para Atlas, Querétaro y Veracruz en el futbol mexicano.

Como director técnico, su carrera en México había sido cuestionada luego de haber dirigido a Tijuana y Santos Laguna, sin embargo, tomó las riendas de Atlas y ahí hizo historia al lograr lo que nadie había podido en más de 70 años: darle al club rojinegro un título de liga.

Entre su palmarés están tres títulos de Liga, uno en Argentina en 2014 con el Racing y dos con Atlas en el Apertura 2021 y Clausura 2022, así como el Campeón de Campeones por haber salido bicampeón en el futbol de la Liga MX.

Tiene una efectividad como director técnico en toda su carrera de 50.54 por ciento, siendo la etapa con Atlas la mejor de su trayectoria. Una vez que concluyó su contrato con los Zorros, decidió retirarse de la institución por la puerta grande, habiendo clasificado a la Concachampions, y siempre con el sueño de dirigir en el futbol español.

Sin embargo, a Cocca le llegó una oferta del norte de México que no pudo resistir y así se convirtió en director técnico de los Tigres de la UANL, con quienes logró 11 puntos y los deja en el tercer lugar de la clasificación general.

Con lo que Cocca se toparía en el Tri

Diego Martín no la tendrá nada fácil, y es que al ser director técnico de la Selección mexicana, deberá lidiar con temas comerciales, una Selección veterana que hoy en día se encuentra en etapa de renovación, además de que tendrá la obligación de ganar como sea la Copa Oro, así como clasificar a la Copa América 2024, la cual será en Estados Unidos.

Diego Cocca tiene un estilo calculador, reservado, introvertido, y en la cancha sus equipos suelen ser más ordenados, poco espectaculares, con un sistema definido que no es tan ofensivo, donde impera la cuestión defensiva, y eso poco podría gustarle a los dueños del balompié en México.

PALMARÉS

Los títulos de Diego Martín Cocca como entrenador

Primera División de Argentina 2014

Liga MX Apertura 2021

Liga MX Clausura 2022

Campeón de Campeones 2022

Cocca afirmó en 2019 que conoció el gusto por dirigir estando en el Atlas de La Volpe. EL INFORMADOR/Archivo



REVELA ENTREVISTA DE 2019

Con notas de La Volpe y gusto por el estilo de Martino

En entrevista a la afamada revista argentina El Gráfico en 2019, Diego Cocca habló de la influencia que tiene de Ricardo La Volpe y cómo define al futbolista mexicano.

Cocca dijo que comenzó a interesarse en ser técnico cuando formó parte del Atlas al mando de La Volpe.

“Empecé a tomar apuntes en el Atlas con La Volpe, porque el tipo te tiraba una batería de información que no era fácil de digerir así nomás. Fui con 28 años y me encontré con algo nuevo y quise interpretarlo, a buscar el por qué y el para qué, y empecé no sólo a tomar apuntes, sino a mover fichas en las canchitas. Ahí le encontré el gustito”.

Pero no por ser admirador de La Volpe, trata a los jugadores igual que él: “Cada uno tiene su manera de ser. Uno tiene muchísimos técnicos en la carrera y los que te dejan cosas de verdad son pocos, y a mí La Volpe me dejó cosas. Ojalá yo pudiera dejar una huella así en los jugadores que dirijo”.

No duda en decir que el “Bigotón” es uno de los mejores técnicos que ha tenido. “La Volpe me mostró cosas tácticas que no conocía y me encendió el fueguito para ser entrenador.

Pero el DT argentino que más le gusta, es “(Gerardo) Martino. Tuve la oportunidad de ir a charlar con él a la AFA hace unos meses y tiene las ideas muy claras”.

Cocca dice ser fiero defensor del futbol mexicano. “A nivel táctico, el futbol mexicano es muy interesante. Saben que no cuentan con el jugador diferente, al revés del argentino, que sí sabe que lo tiene y por eso simplifica dándosela al diferente, porque algo te va a inventar. El mexicano no lo tiene y debe sacar ventaja de otra manera, buscando superioridad numérica, atacando por un lado más que por el otro, analizando más al rival y así fue que empecé a entender un poquito más de táctica”.

Dice que escucha a su jugador: “Siempre estoy abierto a escuchar. Algunas sugerencias las he evaluado y me di cuenta de que podían sumar. Y otras, no. Soy un técnico abierto, siempre que me encuentre con un plantel que sepa cuáles son los límites”.

Sus preceptos básicos como entrenador, son: “La agresividad. Me gusta un equipo que cuando no tiene la pelota sea agresivo para recuperarla, que no espere a que el rival la pierda. Y que cuando la tenga, encuentre el hueco para lastimar, no que la tenga por tener”.

Piensa que los principales atributos de un buen técnico deben ser: “Primero, tener una idea clara de lo que se quiere. Luego, ser transparente, tener amor por este deporte y pensar en lo mejor para el equipo y no en lo individual”.

Las charlas tácticas con Diego Cocca serán cortas: “No duran más de 10 o 15 minutos porque si no, el jugador se desconcentra. El día anterior muestro imágenes del rival, cómo neutralizarlo, cómo lastimarlo, luego lo trabajamos, y el día del partido, antes de salir para la cancha, repasamos un poco con imágenes, y hago una reflexión final”.

Y lo que menos le gusta de ser técnico: “El periodismo”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Es un técnico de moda

Néstor de la torre, exdirector de Selecciones Nacionales

A Diego Cocca lo conozco por lo que le he visto con Santos y Tijuana, con más pena que gloria y donde se vio bien fue en el Atlas, pero con un sistema totalmente diferente a lo que se supone que tiene que jugar México, con un sistema de todos atrás y dos adelante muy capaces; México no puede jugar así, no va a competir internacionalmente con un sistema así, es lo que le he conocido.

No tengo el gusto de conocerlo personalmente, es muy estructurado, pero estamos cayendo en darle la importancia a un entrenador de moda o de buenos resultados, pero no mostrando un sistema que puede ser favorable para la Selección Mexicana. He dicho mucho de que no se ha establecido una forma de jugar y le están dando prioridad al entrenador sin importar cómo juega y creo que es una equivocación para la estructura de la Selección.

Debe haber un grupo con mucha experiencia en el futbol que defina las formas adecuadas para la Selección Mexicana futbolísticamente hablando, y ya después buscar al candidato que pudiera ser el mejor para estas formas, para ese estilo, para esa filosofía. Pero mientras le den más importancia al nombre del entrenador, vamos a estar cambiando de formas, de estilos cada dos o tres años y será volver a empezar, es una pérdida de tiempo.

El estilo lo tiene que designar un comité de personajes de futbol. Hay muchos, técnicos, exentrenadores; que no prevalezca un estilo de ellos, sino que se busquen las características y metodologías y así adecuarlo al estilo para la Selección. Estamos dando el paso dos en lugar de dar el primero.