De la decepción al Mundial de Karate, la historia de Antony Medel

El éxito es subjetivo en su significado, pero obtenerlo sólo tiene una receta: el esfuerzo combinado con la persistencia. Si alguien ha sido testigo de esto es Antony Medel, jalisciense que esta semana representará a México dentro del Campeonato Mundial de Karate (Cadetes, Junior y Sub-21).

Hoy Antony se encuentra en Chile, concentrado con la delegación nacional que disputará esta justa mundialista del 23 al 27 de octubre en la ciudad de Santiago. Sin embargo, viendo en retrospectiva, Medel reconoce que el camino hasta este evento no ha sido sencillo, pues durante sus inicios tuvo que lidiar con la decepción de no ser, ni siquiera, uno de los mejores atletas de su Estado.

"Me siento entusiasmado y satisfecho con venir a un Mundial, es un punto que siempre soñé y creo que todos los deportistas por igual. Hace cinco años no me hubiera imaginado estar en un evento de esta magnitud. Antes no pasaba las primeras rondas nacionales y mi sueño era ser campeón estatal, pero ahora ya represento a mi país como el mejor de mi categoría y eso me tiene emocionado".

"En el Mundial espero hacer historia para mi país y para mí, sería poner otra palomita a un evento internacional, pues en este año vengo de una plata centroamericana individual y una plata panamericana en equipos, sería poner otra palomita en mi carrera con una medalla mundial. Lo quiero hacer por mí, por mi dojo, por mi municipio y mi país. De no haber sido nada competitivamente a estar a punto de competir en un Campeonato Mundial es la mejor sensación del mundo", compartió.

Antony entrena en Tonalá dentro del dojo Ryu Ki, el cual es manejado por el reconocido sensei Héctor Estrada, quien además de ser el coach de la selección Jalisco de karate, también es uno de los entrenadores de la selección nacional.

Entre los compañeros de dojo de Antony se encuentra Alicia Hernández, quien recientemente obtuvo una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Actualmente Antony estudia dos carreras a la vez: Cultura Física y Deporte junto a Educación Primaria.

