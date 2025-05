Alexis Vega se ha establecido como el futbolista más determinante del Toluca, además del mejor jugador mexicano en la Liga MX. Su evolución para llegar al más alto nivel llegó a través de tener mayor libertad en el ataque tras su llegada a los Diablos Rojos, luego de una etapa con altibajos en Chivas.

En su último torneo con el Guadalajara, registró ocho juegos disputados y un solo gol, luego de haber presentado lesiones, falta de rendimiento físico, acompañado de aspectos extracancha. Por otro lado, en su llegada a Toluca priorizó su recuperación en la rodilla, recuperó su fondo físico y, como factor más importante, cambió su rol en el terreno de juego.

Tras convertirse en el mejor futbolista mexicano del Torneo Clausura 2025, el “motor” del ataque de los Diablos Rojos reveló que el cambio de posición, de volante por la banda izquierda a convertirse en centrodelantero, fue la clave para sobrepasar el nivel mostrado en su paso por el Guadalajara.

“Tiene que ver mucho la posición en la que estoy jugando. Obviamente, en Guadalajara tenía una posición en la cual era nada más trabajar en la banda, por ahí meterme en algunas ocasiones hacia adentro y poder patear o hacer una pared y poder llegar a la portería".

“Ahora, aquí en Toluca, desde que llegué hablé con Renato, me explicó que él me veía como centrodelantero. Entonces, yo antes de que llegara ya traía la idea de que iba a ser centrodelantero. Me dio la libertad de jugar como uno y medio. También tengo la facilidad de que, con los compañeros, nos podamos cambiar de posiciones, pero nunca queda una posición sin utilizarse”, aseguró en la plataforma de análisis estadístico Statiskicks.

De igual manera, reveló que ocupar todos los sectores de la ofensiva de su equipo fue la clave para llegar al más alto nivel, donde encontró mayor dinámica, ya que se desempeñó en diferentes espacios en el área. Este cambio lo llevó a generar los mejores números de su carrera al conseguir 12 goles y 10 asistencias en el presente campeonato.

“Entonces, es algo que a mí me gusta muchísimo, porque al final de cuentas, para mí, en este torneo yo no me sentí como un centrodelantero; me sentí como ocupando todas las posiciones. En realidad, es algo que me gustó muchísimo. Y bueno, después puedo jugar por fuera, por izquierda, por derecha, puedo bajar a recibir el balón o ser centrodelantero. Son posiciones que sé jugar bastante bien y, bueno, aquí se ve claramente el cambio importante que tuve este torneo”, agregó.

Vega puntualizó que su falta de condición fue determinante para no brillar de la manera esperada en Chivas, ya que tuvo que realizar un trabajo especializado en su fondo físico para potenciar el trabajo futbolístico, que no le permitía llegar al área y convertirse en un futbolista más determinante en el ataque.

“Pauno, en su momento, me decía: ‘Si tú llegaras más al área, harías ocho, nueve, diez goles por torneo porque sabes definir bien’. Y la realidad es que yo creo que el ritmo me hacía falta, no estaba muy bien. A veces me ahogaba muy rápido; en el minuto 60, 70, ya estaba fatigado, y por eso no podía llegar al área. Entonces trabajé muchísimo desde que llegué aquí a Toluca. También trabajé bastante bien; la verdad es que hice como una mini pretemporada, me ayudaron muchísimo y, bueno, después el trabajo, el fondo físico.

“Cuando normalmente había una jugada por el lado derecho, cuando jugaba en Chivas y yo estaba de extremo izquierdo, casi nunca cerraba, o cerraba muy pocas veces. En Toluca ya veo que va por la banda y arranco y pico al área. Dije: ‘Ahí me van a caer, me van a caer’, y en este torneo me han caído en algunas ocasiones y he marcado pues adentro del área”, finalizó.

Datos

21 juegos

12 goles

10 asistencias

Promedio de gol cada 150 minutos

5.º mejor goleador del torneo

Mejor asistidor de la Liga

Futbolista con más tiros a gol en el torneo (41 disparos)

Jugador con más centros de gol en el torneo (6 centros)

Jugador con más centros acertados en el torneo (23 centros)

Segundo mejor jugador con más participaciones de gol en el torneo (13 participaciones)

Segundo futbolista con más cantidad de pases acertados en ofensiva (157 pases)

SV