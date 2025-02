David Faitelson acepta ser aficionado de closet del América

David Faitelson es uno de los periodistas deportivos con mayor relevancia en la actualidad, hombre crítico que ganó popularidad al lado de José Ramón Fernández por su comentarios negativos al América en TV Azteca y ESPN.

El Club América es uno de los equipos más importantes de nuestro país, por lo que siempre ha sido blanco de críticas por analistas del futbol mexicano.

Faitelson, quien durante gran parte de su carrera ha compartido la bandera del antiamericanismo, fue confrontado por Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal, en la previa del Clásico Capitalino entre América y Pumas .

Las Águilas del América parecen haberlo conquistado con sus recientes actuaciones, levantando el campeonato de la Liga MX en los últimos tres torneos. En una reciente emisión de TUDN, el periodista deportivo compartió su "amor" por el equipo azulcrema.

¿David Faitelson es aficionado del América?

"No te hagas wey, tú eres americanista. Tú me has dicho que eres americanista en el fondo de tu corazón, eres americanista de clóset ", le mencionó Videgaray.

Ante las miradas de presión y el comentario de su invitado, Faitelson aceptó su afición al América, pero reconoció ser de clóset y apoyar a Pumas en el siguiente duelo. "Yo estoy feliz en el clóset del americanismo", mencionó generando una gran cantidad de comentarios en sus redes sociales.

En el pasado , el excomentarista de ESPN ha compartido que durante muchos años tuvo que mentir sobre situaciones alrededor del equipo de Coapa , con el objetivo de generar audiencia en TV Azteca. Tras su separación de José Ramón Fernández y su llegada a TUDN como uno de los analistas principales, Faitelson ha dado cada vez más muestras de su gusto por el club.

