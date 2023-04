La Cadena SER de España reporta que Dani Alves volverá a declarar frente a la jueza el próximo lunes 17 de abril por petición de sus abogados.

La defensa del Alves, que lleva en prisión preventiva desde el pasado 20 de enero por una presunta agresión sexual a una mujer en la discoteca Sutton de Barcelona, le ha pedido que vuelva a testificar lo ocurrido frente a la instructora, ahora que la investigación judicial está casi acabada.

La primera vez que el brasileño declaró, se contradijo hasta en tres ocasiones, afirmando que no conocía a la víctima; luego, a preguntas de otra de las partes, comentó que sí la conocía, pero que no hubo agresión, sino que la noche de los hechos, él entró en el baño para hacer sus necesidades y la joven se abalanzó sobre él. En esa misma declaración, el ex de Pumas, reconoció que hubo sexo oral, pero insistió que fue un acto consentido.

Tiempo después, mediante su abogado Cristóbal Martell, dieron a conocer que el Alves mantuvo relaciones sexuales consentidas, con la víctima.

La defensa del ex del Barcelona había argumentado en su momento que el futbolista cambió tantas veces de versión por miedo a que su ahora ex mujer, descubriera que le había sido infiel.



AV