Cruz Azul vs Atlas: Anselmi dice que no se pueden confiar ni bajar la guardia

Ser líder del Clausura 2024 es un objetivo, no una obsesión para el Cruz Azul, quien tratará de cerrar con broche de oro el torneo y así conseguir el pase directo y estar en lo más alto de la tabla general. La palabra “confiarse” no figura en su diccionario.

Para el técnico Martín Anselmi, ganar los dos juegos que quedan (Atlas y Toluca) será fundamental para que el equipo siga con esa inercia ganadora y confianza para los duelos de Liguilla.

Atlas será su próximo rival en la jornada 16, un equipo que ya está eliminado, pero que es difícil de enfrentar para el cuadro celeste. Van dos partidos que no pueden ganar, tanto de local como de visitante (en torneo regular) y eso le preocupa al estratega azul, por lo que no se confía y saldrán con el objetivo de obtener los tres puntos.

“Tenemos que competir y ser nosotros más allá del lugar en la tabla y más allá de hacia dónde podemos aspirar. Entiendo que hay cosas que nosotros no controlamos, no controlamos ni nuestro propio resultado, ni mucho menos controlamos lo que pasa en los otros encuentros, quedan dos fechas para el final y nuestra aspiración es ganar los dos partidos que quedan para terminar lo más alto posible y sin especular con los resultados de los demás”, comentó en conferencia de prensa.

Pese a que los rojinegros no aspiran a nada en este torneo, Anselmi aseguró que no hará cambios que afecten el funcionamiento del plantel ya que, de confiarse, podrían perder puntos y posiciones en la tabla.

“Nosotros no probamos, analizamos el rival y en función de lo que hace el rival, tratamos de elegir no solo el once, sino las posiciones para ocupar dentro del campo de juego para ser lo más competitivo posible. ¿Por qué ahora tendríamos que probar? Nosotros tenemos que ser competitivos, no estoy pensando en Toluca ni en el play off, pensamos en Atlas, lo más importante es el partido del domingo. Nosotros nunca probamos, elegimos el plan de partido de acuerdo al rival”, finalizó el estratega celeste.

FA