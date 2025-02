Ha transcurrido un mes desde la salida de Martín Anselmi de Cruz Azul rumbo al Porto de Portugal, un movimiento que generó controversia debido a la forma en que se llevó a cabo. La polémica surgió porque el club portugués no realizó el pago correspondiente a la cláusula de rescisión del entrenador argentino.

Con el paso de las semanas, la situación en La Noria ha comenzado a estabilizarse, aunque la directiva de los cementeros no ha quedado conforme con lo sucedido. Como respuesta, presentaron una demanda ante la FIFA, con la esperanza de obtener una resolución favorable en los próximos meses.

Hasta el momento, el Porto no ha abonado ninguna parte del pago correspondiente a Cruz Azul, que asciende a 5 millones de dólares. Ante esta situación, la directiva de Cruz Azul ha manifestado su disposición a negociar los términos del pago, siempre y cuando la cifra acordada se mantenga intacta.

Según el periodista César Caballero, Cruz Azul aceptaría recibir el pago en cuotas sin intereses, con el objetivo de evitar más dilaciones por parte del conjunto portugués. Sin embargo, Porto se mantiene firme en su postura de no realizar ningún desembolso hasta que la FIFA emita un fallo definitivo sobre el caso.

“Me han dicho que La Máquina está dispuesta a negociar el plazo de pago de Porto para la cláusula de salida de Martín Anselmi. No se van a bajar de la cifra de 5 millones de dólares y que sea a meses sin intereses, para que ya no tenga ningún tipo de pretextos el conjunto portugués. Porto de momento se aferra a su postura y dice ‘hasta que me diga la FIFA lo que debo, en ese momento te voy a pagar”, informó el periodista.

De acuerdo con información de ESPN, Cruz Azul interpuso una demanda ante la FIFA contra Martín Anselmi y su cuerpo técnico, alegando incumplimiento de contrato, ya que el vínculo entre ambas partes estaba firmado hasta 2027. No obstante, el entrenador argentino dejó la institución sin que se concretara formalmente su salida.

Mientras el caso sigue en proceso, Cruz Azul se encuentra en una situación legal compleja, pues, al tener un contrato vigente con Anselmi, el club sigue enviando los pagos correspondientes a Portugal hasta que se resuelva la disputa.

Actualmente, el exfutbolista uruguayo, Vicente Sánchez, es el técnico interino del equipo y, según las proyecciones, permanecerá en el cargo hasta la finalización del torneo Clausura 2025.

AO