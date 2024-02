Luego de la llegada de Javier “Chicharito” Hernández a Chivas y de Andrés Guardado al equipo de León, el nombre de Carlos Vela ha estado sonando mucho por su posible llegada a uno de los equipos de la Liga MX.

Uno de esos equipos es la Máquina del Cruz Azul, quien tras la lesión de Gabriel Fernández intentan que el delantero mexicano llegue como refuerzo al equipo celeste, sin embargo, la respuesta de Vela sería un no, pues no estaría interesado en volver a México, además de que el sueldo que estaría pidiendo sería muy elevado.

De acuerdo con información del periodista de ESPN, León Lecanda, el equipo de la Máquina no fue el único que buscó a intentó fichar a Carlos Vela, pues América, Chivas y Rayados de Monterrey también lo intentaron contratar en su momento.

"No le interesa en lo absoluto a Carlos Vela. No hay negociación en curso. No hay nada avanzado, tanto así que en las últimas horas no tiene ninguna conversación sobre ello el ex de Selección Mexicana. Ya le dijo que no a Monterrey, Chivas, América y Cruz Azul".

Hasta el momento, el exjugador de la Real Sociedad sigue sin equipo y no se sabe que pasará con su futuro en el futbol, aunque se espera que continúe en la Major League Soccer.

MF