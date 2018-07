Croacia no es una casualidad

No es casualidad que la Selección de Croacia sea finalista de la Copa del Mundo que mañana termina en Rusia.

Ciertamente no eran considerados antes del arranque del evento para jugar el partido grande. Los pronósticos más aventurados los ponían en Semifinales, como en aquel lejano 1998 cuando fueron el tercer lugar del Mundial Francia 1998.

Sin embargo, con el correr del torneo en Rusia los balcánicos demostraron por qué disputan un título del orbe por encima de multicampeones como Brasil, Argentina o Alemania.

La actual generación de jugadores croatas está ante su última oportunidad de lograr algo histórico —si es que el estar en la Final no lo es—, pues las edades de sus referentes difícilmente los pondrán en plenitud de facultades en Qatar 2002.

Pero no es sólo la edad lo que tiene a los croatas disputando el máximo trofeo deportivo del mundo. Más bien es la calidad de sus jugadores lo que los tiene ahí, acaso un dato que sirve de anécdota antes de un Mundial, pero al que los balcánicos le supieron sacar todo el jugo en esta competencia.

Referentes

Los croatas no sólo forman parte de los equipos más importantes del mundo, sino que son jugadores referentes en cada una de estas escuadras. Los 11 titulares que salieron a jugar la Semifinal ante Inglaterra certifican todo esto.

De entrada el arquero Danijel Subasic tuvo una gran temporada con el Mónaco francés, con el que fue subcampeón de la Liga y donde fue titular indiscutible.

Así ocurre con los zagueros, donde Vrsaljko fue muy socorrido por el “Cholo” Simeone en el Atlético de Madrid, o Vida, quien jugó todo con el Besiktas en Turquía. Strinic también fue fundamental para la Sampdoria en Italia, pero sin duda los reflectores los acaparó Dejan Lovren y la gran campaña que tuvo con el Liverpool, subcampeón de Europa.

Sin hacer mucho ruido, el medio campo croata debe ser el mejor del mundo: Iván Perisic y Marcelo Brozovic, ambos en el Inter de Milán y parte fundamental del equipo italiano, acompañan a dos volantes de elite: Iván Rakitic, campeón de Liga y de Copa en España con el Barcelona; y Luka Modric, campeón de Europa con el Real Madrid.

En ataque no desmerece el equipo balcánico con Ante Rebic, de gran campaña en la Bundesliga con el Eintracht Frankfurt, y por supuesto Mario Mandzukic, estrella de la Juventus, heptacampeón de la Serie A de Italia.

Talento, pues, es lo que le sobra a los croatas. Como ningún otro equipo del Mundial.

El equipo con mayor desgaste

Croacia se presenta en la Final con un mayor desgaste, debido a las tres prórrogas que ha tenido que disputar en Octavos, Cuartos y Semifinales, con lo que llega con 90 minutos más jugados y 116 kilómetros más recorridos.

En los seis encuentros disputados Francia ha jugado 580,16 minutos, por los 679,36 del conjunto balcánico.

No se trata de una revancha

Hace 20 años, la Selección de Francia venció a su similar de Croacia en la Semifinal de la Copa Mundial de Francia 1998, pero el mediocampista croata Iván Rakitic y sus compañeros descartan que el duelo de mañana sea una revancha.

Rakitic consideró que ya pasó mucho tiempo de ese partido, lo que le importa al cuadro croata es ganar mañana y llevarse el trofeo para enorgullecer a toda la población de su país.

“Sólo tienes que mirar lo que está pasando en Croacia. Es increíble. No puedo describir con palabras, es impresionante. Esto no es sólo de los 23 jugadores, son cuatro millones de personas. Somos muy afortunados, en cada partido sentimos esto”, apuntó al diario español As.

Sus estrellas

Danijel Subasic

• 33 años

• Mónaco (Francia)

• 34 partidos de Liga

• 3 partidos de Champions League

El arquero del Mónaco de Francia tuvo una gran temporada al confirmarse como el titular del equipo subcampeón de la liga gala. En el Mundial ha detenido cuatro penaltis en las tandas ante Dinamarca (3) y Rusia (1).

Sime Vrsaljko

• 26 años

• Atlético de Madrid (España)

• 19 partidos de Liga

• 1 partido de Champions Legue

Cuando eres defensa y el Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone pide tu contratación, es porque eres uno de los mejores zagueros del mundo. Con su equipo nacional ha jugado cinco partidos del Mundial.

Dejan Lovren

• 29 años

• Liverpool (Inglaterra)

• 24 partidos de Liga

• 12 partidos de Champions League

El zaguero del Liverpool fue uno de los infaltables en la Premier League, pero indiscutible en la gran Champions que hizo el equipo del Puerto. En el Mundial, Dejan ha jugado 560 de los 630 minutos de Croacia en el evento.

Iván Perisic

• 29 años

• Inter (Italia)

• 37 partidos de Liga

• 2 partidos de Champions League

Sólo faltar a un partido del calcio italiano con el Inter de Milán certifican la calidad del volante croata, quien ha jugado 542 minutos en el Mundial ruso y ha destacado por marcar en dos ocasiones.

Marcelo Brozovic

• 25 años

• Inter (Italia)

• 21 partidos de Liga

El volante del Inter de Milán cumplió con una buena campaña donde jugó en 31 partidos de la Serie A italiana y marcó cuatro goles. Ha participado en cinco partidos del Mundial, donde se ganó la titularidad.

Iván Rakitic

• 30 años

• Barcelona (España)

• 31 partidos de Liga

• 8 partidos de Champions League

Fue campeón de Liga y de Copa con el Barcelona en la última campaña. Ha estado en los seis partidos de Croacia y marcó ante Argentina, además de meter el penalti decisivo en la tanda ante Rusia.

Luka Modric

• 32 años

• Real Madrid (España)

• 26 partidos de Liga

• 11 partidos de Champions League

El capitán de los croatas viene de un año de protagonismo con el Real Madrid, con el cual ganó la Champions. En Rusia ha sido el caudillo de los balcánicos al jugar más de 600 minutos en la Copa y marcar dos goles.

Mario Mandzukic

• Mario Mandzukic

• Juventus (Italia)

• 32 partidos de Liga

• 5 partidos de Champions League

Fue fundamental en el séptimo título consecutivo de la Serie A que logró la Juve. Ha jugado en cinco partidos del Mundial y marcó goles decisivos ante Rusia y el histórico tanto ante Inglaterra que los puso en la Final.