Cristiano Ronaldo: Los hombres también lloran

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo tuvo una charla con el boxeador kazajo Gennady Golovkin para el documental ''Parallel Worlds'' de la plataforma DAZN, en la que el luso abre sus sentimientos y confiesa cuáles han sido los momentos más difíciles de su vida, y en la que refiere que los hombres también lloran.

Sobre el inicio de su carrera deportiva, Cristiano Ronaldo dice que ''ha sido duro porque venimos de familias humildes, no éramos ricos, así que tienes que luchar por tu vida. Las circunstancias en las que uno crece, curten tu carácter y personalidad''.

Y cuenta que ''dejar a mi familia es lo más difícil que he hecho en mi vida. Cuando hablé con mis padres, mi madre lloró. Me fui y lloraba diario porque les echaba de menos. Mis momentos más duros han sido cuando me mudé a Lisboa y cuando perdí a mi padre''.

Para Cristiano Ronaldo, los hombres tienen sentimientos y estos deben ser expresados: ''La gente dice que los hombres no lloran, pero, ¿quién dijo que los hombres no lloran? Todos tenemos sentimientos y emociones, y hay que expresarlos''.

OF