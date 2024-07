Cortizo le da los tres puntos a Rayados

Monterrey suma tres puntos de visita en el Estadio Victoria, al ganarle 1-0 al Necaxa, en un duelo que apuntaba a que terminaría en empate a cero, hasta que en el segundo tiempo se abrió el marcador. Rayos se quedó con un hombre menos en los últimos minutos del encuentro, aunque Rayados no aprovechó esta ventaja.

Agustín Palavecino tuvo la oportunidad de lucirse al minuto 33, pero el tiro a la portería fue en diagonal y solo alcanzó a rozar el poste, Necaxa vio con ilusión la jugada que no pudo concretarse.

Al minuto 41, Sergio Canales lanzó un cañonazo que logró atajar el portero de Rayos, Luis Unsain, al abalanzarse tras el esférico.

Monterrey volvió a intentarlo minutos después (44'), dos jugadores patearon el balón con dirección al arco, hubo un amontonamiento frente a la portería, fueron momentos cardiacos, pero no cayó el tan ansiado gol.

En los primeros instantes del segundo tiempo, Jordi Cortizo consiguió el 1-0 para Monterrey (57'), que con una barrida desde afuera del área impulsó el esférico para llegar hasta el fondo del arco.

Necaxa no dejaría que los humillaran en su cancha, fue entonces que llegó el gol del empate al minuto 77, autoría de Ricardo Monreal Morales, pero la jugada causó dudas debido a que el portero sacó el balón en el aire, complicando la determinación si entró o no, pero eso no fue todo, también se checó un posible fuera de juego.

Tras la revisión del VAR, el árbitro Jesús López echó para atrás el gol y marcó un fuera de juego, algo que no les pareció a los jugadores locales que le reclamaron al silbante. El enojo subió de tono, lo que hizo que Brayan Garnica se hiciera acreedor a una tarjeta amarilla, pero siguió reclamando y apareció la roja, dejando al Necaxa con 10 hombres al final del partido.

