Copa MX: Chivas a desplumar Correcaminos

La próxima Fecha FIFA no será impedimento para que la actividad futbolística se siga desarrollando en la ciudad, pues esta noche el Guadalajara será el anfitrión del equipo de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en actividad correspondiente a la Jornada 4 de la Copa MX. La cita será a las 21:00 horas en el Estadio Akron.

Para Correcaminos esta será apenas su segunda presentación en el certamen frente a un Rebaño que viene de ganar su más reciente encuentro, un 2-1 en casa ante Santos, lo que le da a los rojiblancos el liderato del Grupo 7 con tres unidades. Los de Tamaulipas suman apenas un punto.

De cara a este duelo, el Rebaño mandará un equipo alternativo, aunque con una variante en el arco, pues aparecerá Antonio Rodríguez luego de que Raúl Gudiño viera acción en Liga el fin de semana pasado.

Elementos como Jesús Sánchez, Gael Sandoval, Fernando Beltrán, César Huerta, entre otros que piden una oportunidad en Liga, ahora deberán mostrarse, algo de lo que es consciente el delantero José “Tepa” González, quien iría de inicio.

“Para todos los jóvenes (la Copa) es una oportunidad de mostrarnos, de decirle al técnico que aquí estamos, también de decirle a la directiva que estamos buscando aportar cosas buenas para el equipo y ser tomados en cuenta en la Liga”.

El espigado atacante, quien debutó en Liga en el duelo de la Jornada 5 ante León, está motivado y ansioso de saltar a la cancha y espera llenarle el ojo al cuerpo técnico para no repetir la experiencia que han pasado otros delanteros surgidos de la cantera rojiblanca.

“A cada quien le toca estar donde se debe. Si me toca estar aquí daré el máximo, si me toca salir lo haré igual, pero uno tiene que estar donde debe”.

Por el lado de la visita, se trata de un equipo que no pasa por un buen momento. En Liga de Ascenso, Correcaminos no ha podido ganar ningún encuentro y es el último lugar de la tabla general con tres empates y dos derrotas, lo que ha puesto en predicamentos a su técnico, el chileno Carlos Reinoso.

El “Tepa” González quiere superar a Bravo

José González sabe que con trabajo duro podrá lograr sus metas con el Rebaño. IMAGO7

José González tiene claras sus metas, pero primero tendrá que irse ganando la confianza de Tomás Boy en Copa MX para después ser tomado en cuenta en Liga, torneo en el que tiene la ambición de superar la cuota goleadora de Omar Bravo con el Guadalajara, que es de 132 tantos.

“Es algo que he soñado desde niño, porque veía a Omar Bravo, Oswaldo Sánchez y Adolfo Bautista. Ahora veo lejos a (la cifra de) Omar, pero no hay fecha que no se cumpla. Voy a dar mi máximo para cumplir esa meta”.

El “Tepa” habló con determinación de su ídolo y de su objetivo de desbancarlo, pero sabe que eso no se logrará si se pone presión a sí mismo.

“No me propongo cumplir metas en corto plazo, porque si me pongo metas cortas y no logro los goles, me voy a frustrar, entonces tendré que ser paciente, ir gol tras gol. Siento que los goles caen poco a poco”.

González logró estar cerca de Bravo Tordecillas, entrenando junto al mochiteco en la última etapa de éste en el Rebaño, destacando que aprendió mucho del sinaloense, además de mantener una fuerte admiración por su trabajo.

Ahora, el juvenil rojiblanco espera absorber más experiencia de otro atacante probado: Oribe Peralta.

“Intento de verdad pegarme a él todo lo que puedo. Las experiencias de vida, sus vivencias y para mí es un jugador que busca dejar huella en los jóvenes, un legado, aportarnos. Entonces siento que esa es la meta de Oribe”.

Alineación

Chivas

4. Antonio Rodríguez, 17. Jesús Sánchez, 14. Antonio Briseño, 185. Gilberto Sepúlveda, 29. Alejandro Zendejas, 33. César Huerta, 26. Fernando Beltrán, 13. Gael Sandoval, 31. Alan Cervantes,30. José González, DT. Tomás Boy.

Correcaminos

20. Humberto Hernández, 4. Abraham Torres, 23. Gonzalo Rocaniere, 24. Darwin Torres, 104. Aarón Barrera, 8. Wilber Rentería, 16. Aldo Monzonis, 84. Ronaldo González, 7. Jorge Córdoba, 9. Antonio López, DT. Carlos Reinoso.