Concentración a tope

La gran victoria por 118-109 con la que debutaron los Raptors de Toronto en sus primeras Finales de la NBA ante los actuales bicampeones de esta Liga, los Warriors de Golden State, les coloca en la posición “idónea” de seguir ganadores en el segundo partido que van a disputar hoy.

Mientras, los Warriors necesitan recuperar cuanto antes el nivel de equipo campeón si no quieren llevar a la duela de la Oracle Arena la presión de estar abajo 2-0 en la serie al mejor de siete.

Tras concluir las ligeras sesiones de entrenamientos y tiros a canasta que tuvieron ambos equipos, el ambiente era de confianza por parte de los Raptors y de preocupación entre los Warriors, especialmente después de confirmarse que su alero estrella Kevin Durant seguirá fuera.

“Durant no va a jugar con nosotros en el segundo partido porque todavía no está listo”, declaró el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. “Su lesión es de las que no se puede salir al campo con dolores o sin estar completamente recuperado, porque te puedes romper y queremos tenerlo en esta serie”.

Su ausencia pesó como una losa en ambos lados de la duela, donde los Warriors no pudieron controlar las jugadas decisivas tanto en ataque como en defensa, especialmente a la hora de cubrir el perímetro.

Los Raptors, que tuvieron que esperar 24 años a poder disputar sus primeras Finales, desde el inicio mostraron toda la confianza que podían competir y luchar por el triunfo en igual de condiciones que los bicampeones de Liga.

“Todos, incluidos los aficionados que son sensacionales y su apoyo, nos ayudó a hacer un gran partido, que esperamos se repita en el segundo”, declaró Pascal Siakam, quien protagonizó se mejor actuación en los Playoffs con 32 puntos.

El entrenador novato de los Raptors, Nick Nurse, recordó que habían ganado un partido importante, pero la serie era muy larga y por lo tanto al segundo deberían llegar más concentrados y motivados de cara a conseguir la victoria.

“Ganamos, tuvimos todo a nuestro favor, pero los Warriors estuvieron siempre metidos en el partido y eso nos debe dar una idea de lo que nos espera en el segundo, que, sin duda, buscarán ser mejores”, valoró Nurse.

Apostadores cobrarán gracias a los Warriors

Quienes apostaron anticipadamente por el título de los Warriors podrán cobrar. EFE / J. MABANGLO

Sin importar que Golden State gane o pierda la serie por el título de la NBA, Caliente.mx pagará las apuestas a los que confiaron en que los californianos iban a levantar su tercer trofeo de manera consecutiva.

Pese a que los californianos comenzaron perdiendo la serie ante los Raptors, la casa de apuestas dio a conocer que pagará a quien se haya animado a apostarle a que los Warriors serían campeones.

“Caliente.mx, confiando en la fidelidad de sus usuarios, decidió pagar todas las apuestas realizadas anticipadamente a Golden State como campeón del basquetbol de Estados Unidos”, informó la empresa a través de un comunicado.

La casa líder en apuestas en México premió a quienes apostaron en la modalidad “Apuestas anticipadas”.

“Los ganadores son todos aquellos usuarios que apostaron por adelantado a que Golden State sería el campeón de la basquetbol de Estados Unidos, antes de jugarse el primer juego de la Serie entre Golden State y Toronto el jueves 30 de mayo a las 20:06 horas”, continuó el mensaje.

Además de jugadas a futuro, Caliente.mx también ofrece apuestas en vivo para toda la serie, siendo el segundo juego, el cual se llevará a cabo hoy a las 19:00 horas, donde además se podrá apostar en el futuro para encontrar al Jugador Más Valioso y más.

En caso de ser usuario nuevo, Caliente.mx regala 400 pesos a quien se registre para comenzar a apostar.