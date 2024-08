La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) está en medio de un nuevo escándalo por falta de apoyo a los deportistas mexicanos.

Se trata ni más ni menos que de Alejandra Valencia, pues la mañana de este jueves 22 de agosto, la arquera mexicana y multimedallista olímpica denunció que el organismo que rige el deporte en el país le disminuyó su beca a pesar de sus buenos resultados en justas como los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias", comentó la histórica arquera en su cuenta oficial de X.

Fue hace menos de un mes cuando la representante nacional consiguió la medalla de bronce junto con el equipo mexicano de tiro con arco femenil, esto en los Juegos Olímpicos que se disputaron semanas atrás en territorio francés.

Con esa medalla, Valencia se metió al selecto grupo de multimedallistas mexicanos, pues antes de esa presea en París, Alejandra ya había conseguido un bronce en Tokio 2020 en la prueba de equipos mixtos junto con Luis Álvarez.

En cuanto al apoyo por parte de la Conade, gracias a esta última medalla en París 2024, Valencia debería recibir un millón de pesos como apoyo, monto que prometió Ana Gabriela Guevara (titular de la Conade) como ayuda a los medallistas de bronce en Olímpicos.

