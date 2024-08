Este miércoles, Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, se pronunció sobre la participación de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de París 2024. La funcionaria destacó los beneficios otorgados a los deportistas, señalando que "los apoyos que se han dado del 2019 al 2024, son un total de tres mil 428 millones de pesos", y que estos recursos incluyen desde entrenadores hasta seguros médicos y estímulos económicos.

Además, Guevara adelantó que solicitará al Presidente López Obrador un incremento en las becas vitalicias para los medallistas olímpicos: "Vamos a solicitar al Presidente de la República el incremento de la beca vitalicia para todos nuestros medallistas, esto haciendo un profundo análisis de la inflación desde cuando se estipuló esta beca a la fecha, está muy por debajo del parámetro, pero no es un tema que me esté acomodando, es simplemente reconocimiento para quienes han dado ese prestigio a nuestro país y que creo que vale la pena que sea remunerado, sobre todo por quienes dependen de este estímulo económico hay varios de nuestros colegas medallistas que dependen de este ingreso para vivir".

La titular de la Conade también aclaró la controversia sobre sus comentarios hacia el taekwondoín Carlos Sansores, subrayando que "estaba hablando de Carlos Sansores" y no del equipo nacional en su totalidad, aunque su crítica hacia el atleta fue directa: "Creo que no vimos a un campeón del mundo compitiendo".

Finalmente, Guevara defendió su ausencia en los eventos deportivos durante los Juegos Olímpicos de París 2024, explicando que su acreditación solo le permitía acceso al salón de Olímpicos y no a las áreas deportivas. Sin embargo, su justificación no fue suficiente para acallar las críticas sobre su falta de presencia y apoyo a los deportistas mexicanos en París 2024.

A pesar de estas afirmaciones, Guevara se mostró defensiva, enfrentando críticas por la gestión de los recursos. Sobre las acusaciones de irregularidades en su gestión, Guevara fue tajante al declarar: "Entre más me chin…, más me crezco… no existe ninguna averiguación de la Fiscalía, no existe tampoco ningún expediente abierto". Sus palabras reflejan una postura desafiante, aunque no lograron despejar las dudas que existen sobre su administración.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: López Obrador dijo esto sobre la gestión de Ana Guevara tras París 2024

OF