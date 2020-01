Con etiqueta de campeón

Haberse presentando en un cotejo oficial con la camiseta del Guadalajara le dio una alegría inmensa a Uriel Antuna, quien motivado por el nacimiento de su hijo, ahora va por la titularidad con el Rebaño, pues quiere ser protagonista de un equipo que, asegura, está para llevarse el título.

“Chivas está para campeón, para grandes cosas, pero debemos irlo construyendo todos juntos, paso a paso, poco a poco porque nosotros estamos luchando para ese campeonato. Todos tenemos identificado que saldremos de esto (cociente), pasar a la Liguilla y luego luchar por el campeonato, por eso nos preparamos”.

Por otro lado y dada su experiencia en el balompié de Estados Unidos, el futbolista duranguense se dice bendecido por la oportunidad de haberle aprendido a una figura del nivel de Zlatan Ibrahimovic, con quien compartió vestidor en el Galaxy de Los Ángeles.

“Le aprendí a Zlatan Ibrahimovic. Hace que te esfuerces más, es un jugador de otro nivel y es una estrella. Para mí fue importante estar cerca de él, le aprendí mucho y maduré, crecí en todos los aspectos”.

En otro sentido, Antuna espera ser parte del Tri Preolímpico, pues sabe de la importancia que tienen estos encuentros, especialmente porque los reflectores se posan sobre los elementos que son protagonistas.

“Los juegos son muy vistos por todo el mundo. Sería bueno que participe en esos Juegos, es importante por lo que representa para México, para todos nosotros”.

Los jugadores rojiblancos visitaron la planta de Omnilife. TWITTER/@chivas

Un pequeño sacrificio

En los primeros días de este año, Antuna recibió a su primogénito; sin embargo, no pudo disfrutar por completo la experiencia del nacimiento de su hijo, dados los compromisos que tiene el jugador con el Guadalajara. A pesar de ello, el ánimo no decae en el futbolista rojiblanco.

“Trabajo es trabajo. Cuando nació, no me quería despegar, pero esos momentos te los arranca el futbol, pero son sacrificios que tiene hacer el futbolista y me siento contento en todos los aspectos”.



JL