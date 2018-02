“Con ésta tienen”... 53 años después

Guillermo Sepúlveda es experto en acuñar frases para el recuerdo. Hoy, a sus casi 84 años, camina con un poco de molestia, pero consciente de que ese fue el precio que tuvo que pagar para reservarse un espacio en la inmortalidad.

En el imaginario del Club Deportivo Guadalajara hay infinidad de imágenes que se engendraron en el momento preciso para volverse un estandarte. Sin embargo, entre todos los pasajes figura uno que no fue el más políticamente correcto, pero sí uno de los más sentidos, sinceros y viscerales: el día en que el “Tigre” Sepúlveda lanzó su camiseta a la banca del América para decirles “con ésta tienen, hijos de la ch…”.

Esta historia es una de las máximas cartas de presentación del “Tigre”, esto con el perdón de los seis títulos de Liga que ganó para el Rebaño. Es una anécdota que le pinta una sonrisa, muy a pesar de que ya se hayan ido 53 años desde aquel entonces.

Fue el 26 de abril de 1964 cuando esto sucedió. El escenario: el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, inmueble que hoy es la casa de Pumas, pero que en aquel entonces albergó el juego por el título de Campeón de Campeones entre América y Chivas.

Según lo relataron las páginas de EL INFORMADOR, aquel fue un juego donde Guadalajara se llevó el título con un marcador de 2-0, sin embargo el trajín del encuentro fue ríspido debido a las fuertes entradas del equipo azulcrema. Este accionar por parte de los capitalinos provocó que Sepúlveda se fuera expulsado del encuentro por un altercado con Alfonso Portugal, jugador azulcrema que siempre tuvo una fuerte rivalidad con el “Tigre” y que en aquel encuentro llegó al intercambio de golpes con el tapatío.

En su camino para salir del terreno de juego, molesto e incluso lesionado, el histórico zaguero del chiverío lanzó su camiseta a la banca azulcrema, entonces dijo la frase que lo acompañó el resto de su carrera y que lo encumbró en lo más alto de la idolatría rojiblanca: “Con ésta tienen”.

RECUERDOS DE UN CAMPEONÍSIMO

Volvería a lanzarles su playera

“Recuerdo que en un córner Alfonso Portugal cayó junto a mis pies y yo muy malhecho, pero con muchas ganas, le di unas patadas. Estoy de acuerdo que estuve mal, pero vale la pena recordarlo, si pudiera le volvería a poner sus patadas. Ahí me expulsaron y al pasar junto a la banca les eché la viga con lo de la camiseta. En ese momento sentí que era buena idea y pues todos lo siguen recordando, señal de que fue importante. Lo volvería a hacer”.

Gira por Europa y recibimiento en GDL

“Después de ese campeonato jugué en Europa varias veces, pero jugué en serio, no sólo me fui a pasear como muchos. Después nos recibieron en la ciudad como si fuéramos héroes, porque de verdad lo habíamos hecho bien y éramos campeones en todos lados. Fueron los más grandes momentos futbolísticos de mi vida, ganábamos todo, había tantos triunfos tan resonantes”.

Amigo de Portugal, jamás

“Jamás platicamos fuera de la cancha, nos caíamos gordos, por lo menos a mí me caía muy mal. Él tenía el defecto de ser hocicón y creído, eso siempre lo voy a sacar a la luz. No nos podíamos ni ver y qué bueno, no me hubiera gustado ser amigo de una persona como él, éramos tan diferentes”.

América se creía superior

“Siempre que ellos jugaban contra nosotros había burlas y cosas muy desagradables, cosas no dignas de un partido de futbol. Todo eso en lo personal me dolía mucho, por eso a cada rato me peleaba. Ellos se querían burlar de nosotros y eso era imposible. ¿Quién se podría burlar del mejor equipo de México, de toda la historia? ¿Con qué derecho se burlaban? Hubiera sido mejor respetarnos”.

LA CIFRA

6 títulos de Liga, uno de Copa y cuatro Campeón de Campeones logró el “Tigre” con Chivas.

EL DATO

Campeón de Campeones

Aquel triunfo contra América en 1964, significó el quinto título de Campeón de Campeones para el Guadalajara. Tras este campeonato Chivas emprendió una gira por España, Francia, Bélgica y Checoslovaquia.