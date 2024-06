Comienza la fiesta de la Copa América

Mil 76 días tuvieron que pasar para que la Copa América estuviera de regreso, y en esta ocasión, se pondrá en marcha en una edición especial, luego de que Conmebol y Concacaf realizaran una alianza en la que están contempladas las diez escuadras tradicionales de Sudamérica más otros seis conjuntos del centro y norte del continente.

Fue el 10 de julio del 2021 cuando se jugó el último partido de este certamen veraniego. Aquel sábado quedó marcado en la historia del torneo porque Lionel Messi y Argentina derrotaron al anfitrión Brasil , para coronarse después de 28 años de sequía y, de esta manera, el astro del futbol argentino ganó su primer título con la Selección.

Este jueves 20 de junio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), la Albiceleste comenzará su camino por un posible bicampeonato cuando se mida ante Canadá en el partido inaugural de la competencia que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Aquí, todos los ojos estarán puestos sobre Messi, Di María y compañía, porque son los principales candidatos a obtener el título.

Sin embargo, antes de que dé comienzo el futbol, se llevará a cabo la ceremonia de inauguración que estará a cargo de Feid, cantante de género urbano, mismo que está realizando su gira “Ferxxocalipsis World Tour” en suelo estadounidense y que se presentará por primera vez en un evento de esta clase.

Una vez con la pelota en juego, el resto de los partidos de la jornada 1 se llevarán a cabo entre el viernes 21 y lunes 24 del presente mes, en los que destacan encuentros como el México vs. Jamaica, Uruguay vs. Panamá y el Brasil vs. Costa Rica.

Cabe destacar que, los canales oficiales que transmitirán los partidos serán Canal 5, TUDN y Azteca 7; mientras que, VIX contará con toda la programación de los encuentros de la Copa América vía streaming.

Jornada 1 de la Copa América

Jueves 20: Argentina vs. Canadá | 18:00 horas

Viernes 21: Perú vs. Chile | 18:00 horas

Sábado 22: Ecuador vs. Venezuela | 16:00 horas, México vs. Jamaica | 19:00 horas

Domingo 23: Estados Unidos vs. Bolivia | 16:00 horas, Uruguay vs. Panamá | 19:00 horas

Lunes 24: Colombia vs. Paraguay | 16:00 horas, Brasil vs. Costa Rica | 19:00 horas

FS