Club Chivas San Rafael no deja pasar a usuarios por pertenencias

''Es una falta de respeto y una grosería'', esa es la postura general de los usuarios reunidos a las afuera del Club Chivas, quienes aún no tienen razón alguna respecto al cierre del inmueble.

Decenas de personas a las afueras del complejo deportivo señalaron que una de sus molestias inmediatas es que no se les permite pasar por sus pertenencias que dejaron dentro del Club, situación que repercute directamente en su trabajo o incluso en su salud.

Usuarios del Club Chivas San Rafael se quejan por el cierre del lugar. pic.twitter.com/MccSAd0tPZ — DEPORTES (@informador_DEP) 24 de octubre de 2017

''Tengo medicinas en el locker que no puedo comprar tan fácil, son caras. En mi armario tengo cerca de cinco mil pesos en pertenencias. No comprendo por qué no nos dejan pasar siquiera por ellas'', compartió una usuaria a las afueras del Club.

#VIDEO: Empleado del Club Chivas San Rafael da su versión sobre el cierre del lugar. pic.twitter.com/un2Zmv8hYR — DEPORTES (@informador_DEP) 24 de octubre de 2017

Otra de las quejas más airadas entre las personas reunidas afuera del complejo, es que todavía ayer se habrían realizado cobros de membresías anuales, mismas que superan los 30 mil pesos.

Por desgracia para los usuarios, los teléfonos que les otorgaron para pedir informes no contestan.