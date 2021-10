Clásico de miedo

Barcelona no puede temer al Real Madrid cuando se enfrenten en el primer clásico de la temporada, dijo el técnico Ronald Koeman.

Será el primer clásico desde la partida de Lionel Messi de Barcelona, que desde entonces tiene problemas dentro y fuera del campo.

“Hay que jugar sin miedo”, dijo el técnico azulgrana, “demostrar que podemos ganar y demostrar esas ganas desde el inicio”.

Barcelona tuvo un mal comienzo de temporada, pero luego logró dos victorias consecutivas antes del Clásico de hoy en el Camp Nou.

Derrotó a Valencia en partido de la Liga el fin de semana pasado y a Dynamo Kiev el miércoles, una victoria crucial que mantiene con vida sus esperanzas de evitar la eliminación en la Fase de Grupos de la Liga de Campeones por primera vez en dos décadas.

El partido contra Real Madrid es el tercero de una serie como locales que Koeman considera clave para el club en esta temporada.

“Es verdad que llevamos dos victorias y tenemos buenas sensaciones”, dijo. “Tenemos un gran partido partido por delante y hay muchísima ilusión por jugar y demostrar que queremos ganar ante nuestro público. Ojalá haya un campo lleno con gran ambiente y que nuestra gente disfrute”.

Menos de 50.000 personas asistieron a los últimos dos partidos, la mitad del aforo del Camp Nou, que en general estaba repleto cuando jugaba Messi.

Ancelotti acepta tener “miedo”

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, habló del “miedo” que siente antes de los partidos grandes, como el Clásico que disputa hoy en el Camp Nou.

“Mi sensación es la misma en este tipo de partidos. La preocupación es normal y a veces el miedo es claro. Son sensaciones positivas porque si no tienes miedo te enfrentas al león pensando que es un gato”, manifestó en rueda de prensa.

“El miedo es una sensación bastante constante, positiva. Es una buena sensación. Afortunadamente no estoy aterrorizado por un partido porque hay cosas peores en la vida que perderlo. También siento confianza porque tengo un equipo fuerte”, añadió.

En un Clásico no existen favoritos para el técnico italiano, que mostró respeto en todo momento por el Barcelona y dejó elogios al rival.

“Es un partido especial. No sé quién llega mejor porque los últimos partidos del Barcelona fueron buenos. No hay un favorito, hay muchas cosas que determinan el partido, no solo lo técnico y el físico. La motivación y el compromiso colectivo son muy importantes”.