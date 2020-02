Cinco décadas de cambios en la NFL

Se ha llegado a la recta final para que se pueda disfrutar de la fiesta del Super Bowl LIV en la ciudad de Miami.

Los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City serán los grandes protagonista en el Hard Rock Stadium, instancia en la que el equipo de la Conferencia Americana vuelve a aparecer tras 50 años de ausencia.

En 1970, los Chiefs se llevaron el último Super Bowl disputado entre los campeones de la NFL y la vieja AFL, y desde entonces, la Liga, que se estableció como una sola, ha cambiado en muchos aspectos para crecer económica y deportivamente. Aquí te presentamos la evolución de la NFL a lo largo de las últimas cinco décadas

1971-1980

El inicio de la NFL moderna

ESPECIAL

En 1960 se creó la AFL (American Football League) en Estados Unidos y logró atraer la atención del público para competirle a la NFL (National Football League) que se había establecido desde 1920. En busca de demostrar cuál Liga era la mejor, en 1966 decidieron comenzar con la era del Super Bowl para que los campeones de cada Liga se enfrentaran en un duelo directo. Fue hasta 1970 cuando ambas Ligas se fusionaron por completo y se dividieron en dos Conferencias con igual número de equipos, y adoptando el nombre actual de NFL. La nueva era fue dominada por los Steelers, ganadores de cuatro títulos. Además, aparecieron dos nuevas franquicias en 1976: la de los Seahawks y la de los Buccaneers.

1981-1990

Innovación tecnológica y libertad de los jugadores

Tras una prueba piloto en la temporada de 1985, el 11 de marzo de 1986 comenzó la era de la repetición instantánea con la finalidad de que los oficiales pudieran revisar jugadas complicadas y mejorar la calidad del juego.

En esta década, la NFL había crecido en número de equipos convirtiéndose así en una fortaleza económico-deportiva, donde los jugadores comenzaron a exigir mayor libertad para negociar sus contratos. Tras el conflicto de la huelga en la temporada de 1987, la Liga y la Asociación de Jugadores culminaron sus negociaciones hasta 1993 firmando el formato actual de la agencia libre y el tope salarial.

1991-2000

Un espectáculo más mediático

Si bien es cierto que todos los Super Bowls han contado con su propio espectáculo musical al descanso del partido, fue en esta década cuando el show de medio tiempo también comenzó a ser uno de los momentos más esperados y sintonizado por los aficionados, pues luego de varios años con pérdidas de espectadores durante el descanso, la NFL se inclinó por la participación de artistas de mayor cartel y arraigo entre el público como New Kids On The Block y Michael Jackson.

2001-2010

Expansión a nivel global

Luego de convertirse en una de las Ligas más atractivas del deporte mundial, la NFL rompió barreras en 2005 y decidió organizar el primer partido de temporada regular fuera de Estados Unidos, donde los 49ers de San Francisco y los Cardinals de Arizona se midieron en la cancha del Estadio Azteca, lo cual fue un gran éxito para la Liga porque se rompió el récord de asistencia para un juego de campaña regular (103 mil 467 personas). Desde entonces, la NFL organiza continuamente partidos en Londres y en la Ciudad de México. En el emparrillado nació la dinastía de los Patriots de Nueva Inglaterra, los contratos de los jugadores se dispararon y en 2002 se integró la última franquicia, la de los Texans de Houston.

2011-2020

La década del mariscal de campo

Ya quedaron en el pasado los tiempos cuando corredores como Jim Brown, Walter Peyton o Barry Sanders eran el soporte ofensivo de los equipos, pues desde la última década los mariscales de campo se han convertido en la principal arma al ataque y son quienes deben hacer acto de presencia en el terreno de juego en los momentos cruciales, esto gracias a las modificaciones que se le han venido haciendo a las reglas y que favorecen más a los pasadores. Muestra de ello están los casos de Tom Brady y Peyton Manning, quienes representaron como quarterbacks a los equipos de la Conferencia Americana en ocho de los últimos 10 Super Bowls (seis para Brady y dos para Manning).

NUMERALIA

28 de las 32 franquicias de la Liga han visto acción en al menos un Super Bowl

11 apariciones tienen los Patriots, el equipo que más Super Bowls ha jugado en la historia

6 equipos sólo han jugado un SB: Chargers, Titans, Cardinals, Bucs, Jets y Saints

2 franquicias han perdido cinco SB en su historia: Nueva Inglaterra y Denver

6 mayor cantidad de SB ganados por una franquicia, en este caso las de PIT y NE

2 equipos con cuatro apariciones y ninguna victoria: Buffalo y Minnesota

20 equipos distintos han levantado el trofeo Vince Lombardi al menos una ocasión

4 franquicias han ganado el SB en todas sus apariciones: Ravens, Saints, Bucs y Jets

45 puntos, mayor margen de victoria en un SB. Triunfo de SF 55-10 sobre DEN en el XXIV

1 punto, menor margen de victoria en un SB. Triunfo de NYG 20-19 sobre BUF en el XXV

3 veces se han enfrentado Pittsburgh y Dallas, la mayor cantidad de revanchas