Chivas vs. Atlas: El encuentro más pasional

El Clásico más antiguo del futbol mexicano se vive de una manera diferente en Guadalajara.

El duelo entre Chivas y Atlas se ha establecido como uno de los más pasionales históricamente en el futbol mexicano, mismos que el exguardameta Oswaldo Sánchez conoce a la perfección, después de haber defendido la portería de ambos equipos.

En entrevista para EL INFORMADOR, Sánchez Ibarra aseguró que el Clásico Tapatío exuda una pasión descomunal, ya que se vive de manera diferente por el honor, jerarquía y la rivalidad que se forma desde Fuerzas Básicas entre los futbolistas de ambas instituciones, a diferencia del Clásico Nacional.

“A mí me gustaba vivir los dos (clásicos). De hecho, cuando en el calendario eres de alguno de estos equipos y ves la fecha del clásico tapatío en automático, la señalas con rojo y asterisco, la diferencia radica en el tema mediático. El tapatío es un tema de honor, de jerarquía, de la ciudad; el clásico nacional pues es un tema hasta internacional en muchos sentidos. Pero la pasión con la que se vive el Atlas contra Chivas es descomunal, sobre todo por lo que se va generando en Fuerzas Básicas, porque juegan muy seguido. En el clásico nacional juegas dos veces por año, más la Liguilla si es que califican. Entonces, yo creo que ese arraigo desde niños va haciendo que el clásico tapatío tenga esa trascendencia”, aseguró.

De igual manera, “San Oswaldo” reconoció que disfrutaba el ganarles a los dos equipos, después de que defendió ambas camisetas, además de que en la cancha vivió grandes rivalidades con jugadores de ambos equipos, enfatizando que él le caía mal a todos.

“A Chivas disfrutaba ganarle cuando estaba en Atlas e igual cuando estaba en Atlas ganarle a Chivas. Esa es una realidad, yo fui un tipo muy profesional que trataba de defender mis colores al máximo, más allá de mis amores propios, porque cuando estás en un equipo te tienes que comprometer. Por eso me parece que a donde fui la gente me aplaudía y me abucheaba también por esa situación, pero yo le caía gordo a todos y todos mis contrarios me caían gordos. Así de sencillo. Yo creo que por eso las aficiones me aman y me odian, por ese compromiso que tenía de enfrentar al que sea en los clásicos tapatíos”, concluyó.

El Rebaño, favorito para llevarse esta edición del duelo ante los Zorros

Para Oswaldo Sánchez, Guadalajara es el favorito a llevarse el clásico tapatío del Apertura 2024, ya que considera cuenta con mejor plantel, una idea de juego clara, dominio táctico y elementos como Roberto Alvarado que son determinantes para cambiar el rumbo de un encuentro de este tipo.

“Yo creo que Chivas es favorito porque el funcionamiento de los últimos torneos ha sido mejor, ya tiene una base de jugadores en donde me parece que, en lo individual, el ‘Piojo’ Alvarado destaca, entonces te vas línea por línea y tiene jugadores que están tal vez más afianzados, aparte en el tema táctico creo que Fernando Gago tiene una idea más clara”, dijo.

“En el tema de la banca, creo que también Chivas tiene gente que pudiera entrar de cambio para poder hacer diferencia, entonces creo que sí tiene argumentos como para postularlo como favorito, pero eso no te garantiza nada, insisto, un clásico es diferente”, concluyó el canterano rojinegro y campeón con el Rebaño en 2006.