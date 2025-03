Después de que su equipo cayera eliminado ante América en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, el director técnico de Chivas, Gerardo Espinoza, aseguró que se van dolidos y molestos por la forma en la que quedaron fuera, por lo que están de luto ante una derrota difícil de digerir.

“Quedamos dolidos, todos tenemos que estar molestos y de luto sinceramente, porque esto es muy difícil y va a ser muy difícil digerirlo; sin embargo, tenemos que ver también hacia adelante y saber que el día sábado tenemos ya otro encuentro y hay que reponerse lo antes posible para poder enfrentar lo que viene”, señaló.

De igual manera, consideró que no hubo errores por parte del cuerpo arbitral con una posible mano en el primer tiempo y con la expulsión de Alan Mozo, ya que su equipo tuvo que haber conseguido el triunfo pese a eso.

“Normalmente veo el arbitraje respecto a las decisiones. Considero que si se equivocan es porque son seres humanos y es simplemente un error. No me gustaría pensar mal, así que me parece que, si nosotros queremos ganar, tenemos que ganar a pesar de cualquier circunstancia”, agregó.

Al final, Espinoza enfatizó en que la solidez defensiva es el principal aspecto por mejorar, por lo que añadió que hay mucho por hacer y que es algo que no se se va a dar de la noche a la mañana.

“También ese tipo de circunstancias me parece que todavía no quedan bien claras con los jugadores, hay poco tiempo, pero todo este tema de la solidez defensiva o cómo se gana o se empata un partido, me parece que hay mucho que hacer, mucho que hacer y esto no se soluciona de la noche a la mañana”, concluyó el estratega del Rebaño.