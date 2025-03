En una noche memorable en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, América logró una goleada de 4-0 sobre las Chivas gracias a una excelsa actuación de Brian Rodríguez. El partido, celebrado en el estadio Ciudad de los Deportes, fue un espectáculo por parte del dorsal 7 quien emergió como la figura clave que impulsó a las Águilas hacia el triunfo.

Brian Rodríguez fue el dolor de cabeza para las Chivas en todo el partido. Produjo tres de las cuatro anotaciones de la noche y, además, provocó la tarjeta roja para Alan Mozo, quien nunca supo contener la explosividad del jugador uruguayo y, tras acumular dos tarjetas amarillas por faltas sobre Rodríguez, terminó expulsado en el comienzo del segundo tiempo.

El extremo azulcrema tuvo una de sus mejores noches desde que llegó al América. Con apenas cinco minutos transcurridos, Brian aprovechó una desatención en la defensa rojiblanca para poner el 1-0. Y antes de que finalizara la primera mitad, realizó un control soberbio para servir el centro que Raúl “Tala” Rangel no pudo rechazar y que Diego Valdés concretó para duplicar la ventaja.

Los más talentosos del Rebaño simplemente desaparecieron. Mozo sostuvo un particular duelo contra Rodríguez y salió perdiendo. Al momento de ir hacia el frente, sus servicios fueron imprecisos e ineficientes. Sin embargo, no solo el lateral pasó de noche, también Roberto “Piojo” Alvarado tuvo un desempeño inoperante y su presencia en el campo no pesó en lo absoluto a la hora de atacar.

Con un hombre menos, el Guadalajara trató de encontrar el contragolpe que les permitiera seguir con vida en la competencia. No obstante, los de Coapa encontraron los espacios necesarios para humillar a su clásico rival y, a través de Alejandro Zendejas y Álvaro Fidalgo, se consumó la tercera goleada a los rojiblancos en la era de André Jardine.

Chivas cayó eliminado por segundo año consecutivo contra el América en la misma instancia de la Copa de Campeones Concacaf; mientras que, las Águilas enfrentarán en los Cuartos de Final a Cruz Azul para disputarse una nueva edición del Clásico Joven.

SV