Después de igualar 0 a 0 ante Chivas en el estadio AKRON, el director técnico del América aseguró que el miércoles será una demostración de lo que está hecho su equipo, pues será un momento decisivo y ellos están configurados para ese tipo de retos.

“Este grupo va a dar una demostración de lo que está hecho, para eso estamos, para estar presente en momentos decisivos, el miércoles es uno de estos partidos para demostrar que aquí estamos”, señaló.

De igual manera, puntualizó en que no hay mucho que lamentar, luego de que su equipo fue quien estuvo más cerca de la victoria esta noche, por lo que espera conseguir el pase a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de Concacaf el siguiente miércoles.

“Un partido imposible no contextualizar con los juegos de Concachampions, era muy importante ver a jugadores que vienen muy bien de inicio, tenemos muchos jugadores de jerarquía en la banca, para tener los mejores jugadores el miércoles, pero me quedo con que fuimos el equipo que más se acercó a la victoria, no hay mucho que lamentar por no marcar goles, buscaremos hacer un gran juego para conseguir el pase a la siguiente ronda”, agregó.

Al final, reveló que el futbolista Kevin Álvarez sufrió una cortada en la pierna, luego de que un aficionado arrojó al campo una botella de vidrio, situación espera se pueda sancionar

“Lamentar mucho, se chocó con la cabeza de un jugador, le pega en la pierna de Kevin, pero es menos grave de lo que pudo haber sido, porque esto no puede pasar”, concluyó.