Chivas vs Necaxa: ¿Por qué Luis García no tiró el penal en la final del Invierno 1998?

Mencionar que Chivas y Necaxa se verán las caras en una fase determinante, inevitablemente hace recordar aquella final del Invierno de 1998, donde los Hidrorayos vencieron al Rebaño en el Estadio Jalisco para levantar su tercer título.

Más allá de la derrota, hay una jugada que un sector de la afición tapatía no puede olvidar y es la que se dio al minuto 25 del primer tiempo en el duelo de vuelta, donde el árbitro central marcó un penal en favor de Chivas y pese a que Luis García, cobrador oficial del equipo estaba en el campo en ese momento, no lo ejecutó, siendo Alberto Coyote el responsable de tirarlo y para desgracia del Rebaño, el mediocampista lo falló.

Alberto Coyote no logró concretar el penal que le hubiera dado la ventaja al Rebaño en la final de vuelta del Invierno 1998. EL INFORMADOR / ARCHIVO

A 22 años de esa jugada, pocas son las ocasiones en las que el exatacante ha hablado sobre ella, sin embargo, en su página oficial de Facebook, durante una entrevista con Adolfo Ríos, quien fue el portero de los Hidrorayos en dicha final, el ahora apodado "Doctor" reveló el motivo por el que él no cobró la pena máxima.

"Yo estaba cag... de miedo. Tan cag... de miedo que le di la pelota a Coyote", declara Luis García, después de que Adolfo Ríos compartiera que si el entonces delantero hubiese cobrado la pena máxima, él se hubiera lanzado hacía el costado derecho para atajar la pelota, conociendo cómo ejecutaba los penales.

Por otro lado en entrevista con el portal "Mediotiempo", Alberto Coyote, quien fue el que falló el penal, también fue cuestionado sobre la situación que se vivió con Luis García, declarando que desconocía verdaderamente las razones por las que el atacante escapó del cobro.

"Luis García era el tirador oficial. Después venía Ramón Ramírez, pero estaba lastimado, y el tercero para tirar era yo. Asumí la responsabilidad como debe de ser, desafortunadamente no pude marcar el penal, creo que ahí fue donde se nos escapó el título".

"No me comentó nada (Luis García), simplemente se fue caminando a media cancha y esa era una señal de que no estaba preparado", declaró Coyote.

La afición de Chivas aún no olvida aquella dolorosa derrota frente al Necaxa, a la que se le conoció como el "Jaliscazo", y que en 1998 le pudo dar la onceava estrella al club.

AJ