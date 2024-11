El mediocampista del Guadalajara, y uno de los jugadores más importantes del equipo, Rubén “Oso” González habló sobre cómo visualizan el partido de Play-In que disputarán el próximo jueves contra Atlas en el Estadio AKRON y lo que puede esperar la afición, puesto que aseguró que la Liguilla ya comenzó para el Rebaño.

Además, dijo que, aunque perdieron el Clásico Tapatío de la fase regular, estuvieron muy cerca de ganarlo. Por lo que, en repechaje, tendrán que ser más inteligentes que su rival para poder superarlo.

"La afición debe de esperar una entrega completa por parte del equipo. Se puede decir que nuestra liguilla empieza desde ahorita. Si queremos seguir avanzando, debemos de tener la importancia de que es a un solo partido. Son 90 minutos o penales, pero nosotros queremos terminarlo en los 90. Queremos llegar por el objetivo".

"El golpe fue muy malo porque perdimos, al final pudimos rescatar los dos goles y se pudo hacer un juego mejor. Creo que en el partido pudimos haber ganado, sin menospreciar a nadie. Pero, ahora, esto para nosotros ya es la Liguilla. Tenemos que ser más inteligentes y consistentes, convertirnos en killers ahí en el área".

González también fue cuestionado sobre su rendimiento, ya que en la actualidad es uno de los pilares para el Guadalajara, sin embargo, anteriormente fue uno de los futbolistas más criticados por parte de la afición y reveló el secreto de cómo se convirtió en un mejor jugador.

"Cualquier comentario se toma para seguir mejorando y ser constante. Tener la confianza de los compañeros y del entrenador me ha ayudado a avanzar, me he sentido mucho mejor, pero al final, doy todo por mis compañeros y por el equipo".

