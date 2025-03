De cara a la vuelta de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de Concacaf, el director técnico del América, André Jardine, aseguró que el cuadro Azulcrema saldrá con todo por conseguir el pase a la siguiente ronda ante Chivas.

“No vamos a ganar todos los títulos que enfrentemos, esto es una obviedad porque ni un club consigue todos, pero vamos a entrar en cada momento decisivo con toda la fuerza, la fe, la esperanza, las ganas, los huevos y todo lo que puedas pedir para un partido como el de mañana”, señaló.

Ante las bajas que tendrá su equipo, el técnico brasileño compartió que no todos están disponibles, pues tendrá la baja de Jonathan Dos Santos y Richard Sánchez

"Jona no está, sería arriesgarlo demasiado. Lo de Richard no está concretado, pero es una negociación que está, por eso no me siento para hablar, es un tema que está con el presi", agregó.

Por su parte, el zaguero central de las Águilas, Ramón Juárez, puntualizó que tendrán una motivación extra porque están todas las localidades vendidas. Además de que los duelos ante Guadalajara son especiales.

“Supe que están vendidos todos los boletos y eso para nosotros es una motivación extra. Cuando eres de casa, desde pequeño vas sabiendo lo que significan este tipo de partidos contra el Guadalajara”, concluyó.

