Después de tres partidos en donde América y Chivas se vieron las caras, tanto en la Concacaf Champions Cup, como en el torneo de Liga, ambos equipos se neutralizaron, llegaron a un conocimiento absoluto y repartieron dominios, demostrando superioridad alterna. Esto lo explicó el profesor Efraín Flores, quien fuera director técnico del Rebaño de 2007 a 2009, quien también señaló que si el partido del sábado terminó con empate sin anotaciones, fue por el tema físico.

“El conocimiento de los tres partidos jugados en prácticamente 10 días y el hecho que físicamente ya no les alcanzaba para mucho, afectó el resultado, pero aun así me parece que América pudo haberse quedado con el Clásico sobre todo con las oportunidades que tuvo en el primer tiempo y que no los aprovechó como debería de ser y ahí Chivas al final del día logró un empate, pero también con el sabor de que el último pudo haber hecho algo mejor. Entonces creo que quedó a deber un poco el Clásico pero también hay que entender que vienen de varios partidos, una serie de partidos con mucha intensidad”, comentó el director técnico.

Efraín Flores es una voz autorizada para opinar sobre las actuaciones y rendimiento de Javier “Chicharito” Hernández, ya que lo dirigió en su primera etapa como jugador del Rebaño Sagrado. Ahora, considera que el delantero mexicano apenas va tomando su mejor ritmo.

“Yo creo que hoy Javier tuvo un mejor desempeño por decirlo así en ritmo, creo que todavía no alcanza a andar sobre el 70% u 80% máximo, pero bueno ya aguantó más de casi 60 minutos, intentó hacer cosas importantes. Entonces algún par de jugadas importantes que lo señalan como un jugador importante que va a ser para Chivas pero que todavía no alcanza su mejor rendimiento deportivo; creo que el hecho de que haya jugado este partido en Clásico donde se juega con mucha intensidad y haber aguantado 60 minutos creo que lo lleva por buen camino y Chivas puede sentirse tranquilo y Javier también sabiendo de que puedan tener un ‘Chicharito’ para más tiempo”, comentó.

Se viene la pausa

Este fin de semana, la Liga MX tendrá un parón debido a que habrá Fecha FIFA, en donde el Tricolor enfrentará el Final Four de la Concacaf; sin embargo, Chivas no se detendrá y buscará seguir mejorando en cuanto a ritmo y confianza y para ello, enfrentará al Atlas el fin de semana en Los Ángeles en partido amistoso.

Aun así, Efraín Flores considera que esta pausa en el Clausura 2024 le vendrá bien al equipo de Fernando Gago.

“Sí, sobre todo esa victoria que a pesar de haber quedado descalificado de la liga de campeones, esa victoria contra América a media semana y este empate contra América ahora le da la oportunidad a Chivas de tener un respiro en este parón que va a haber por la fecha FIFA, le da un respiro para por lo menos emocionalmente en estas semanas es bien difícil cuando llegas emocionalmente bajo, tener que levantar pero cuando llegas emocionalmente por lo menos equilibrado, no llegas tan bajo, no tan alto pero no tan bajo después de una victoria contra América pues creo que por lo menos les va a dar el margen para poder trabajar más tranquilos sabiendo de que hay que corregir errores”, concluyó Efraín.

SV