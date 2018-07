Chivas va en el camino correcto

El técnico de Chivas, José Saturnino Cardozo, ha visto evolución futbolística en su equipo tras empatar ayer con el León 0-0 en Chicago, donde el equipo ratificó que el trabajo que se les encomienda, lo realizan puntualmente y este conjunto se caracterizará por ser dominador en los encuentros, así lo señaló el estratega.



"Me quedé contento en la parte física, porque este equipo tuvieron vacaciones un poco largas, nosotros tenemos poco tiempo trabajando con ellos y este equipo responde bien. Hoy en día quien no está bien físicamente, mentalmente, tácticamente, le cuesta en el campo, pero los míos tienen todo y es trabajo nuestro complementarnos. Me encanta que el jugador se divierta, cuando entró lo López quiso tener la pelota y fuimos dominadores, porque la posesión fue alta, lo cual me deja tranquilo".

No dejó pasar la oportunidad Cardozo para señalar, que a su equipo le falta trabajar en algunas zonas, como en la ofensiva, porque si bien es cierto que dominó ayer, la generación de jugadas de peligro debe aumentar para tener más opciones de gol.



"Físicamente están muy bien, tácticamente son jugadores muy inteligentes que cumplen lo que se pide y debemos mejorar de tres cuartos de cancha para adelante porque esto se gana con goles y hay que meter goles".

Por la forma en la cual trabaja Chivas, aseguró el técnico que están caminando dentro de lo que tiene presupuestado, porque poco a poco irán mejorando en detalles que tienen detectados.



"El futbol nos dará un premio a este grupo por cómo viene trabajando, enfrentamos a un rival que viene trabajando con el entrenador ya un par de años. Me parece que para sacar conclusiones es importante, León nos exigió al máximo, tuvimos buen comportamiento, fuimos dominadores, nos faltó de tres cuartos de cancha hacia arriba pero el equipo está haciendo lo que trabajamos durante la semana".





Mantener el cero en su arco en cuatro partidos, es una buena señal que la defensa ha entendido perfectamente la forma de jugar que llevarán, así que todo va bien para el primer objetivo oficial, Xolos en la Liga MX.



"Estoy convencido que este equipo llegará bien para el primer enfrentamiento ante Xolos, hoy no estuvo Pérez por una lesión en la rodilla, tuvimos que cambiar, hacer variantes porque nosotros pensamos que Pérez podría jugar pero por la lesión no fue. El cambio también te lleva a un proceso importante fueron inteligentes, trabajan duro y tengo jugadores técnicamente bastante buenos".

