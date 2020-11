Chivas se sacó la rifa de La Fiera

Duelo inédito en Semifinales. Los Esmeraldas del León se medirán al Guadalajara, en un duelo que jamás se ha presentado en Fase Final del futbol mexicano, esto a pesar de ser dos de los equipos más importantes del balompié mexicano.

Entre Chivas y León hay 19 títulos de Liga en el futbol nacional en la era profesional, 12 para el cuadro tapatío y siete para el conjunto de Guanajuato, pero lo que hace que esta sea una serie atractiva, es que los Panzas Verdes terminaron la temporada regular como el mejor equipo, en cuanto a puntos y estilo de juego se refiere.

No obstante, el Rebaño llega a esta Semifinal con una motivación extra: Chivas venció al América para poder llegar a estas instancias de manera categórica con tres goles de Cristian Calderón de gran manufactura; mientras que León pasó por encima de Puebla, que aunque con cierta dosis de problemas, al final se impuso la lógica.

En la historia de los torneos cortos, desde 1996 y tomando en cuenta que León estuvo en la Liga de Ascenso (1ra A) durante 10 años, ambos equipos se han enfrentado en 32 ocasiones, con saldo a favor para el Rebaño con 14 triunfos, por ocho de León y 10 empates; con 44 goles para los rojiblancos y 33 para los verdes.

En temporada regular, tapatíos y guanajuatenses empataron 0-0 en la Jornada 1 del Torneo Guard1anes 2020, en partido que se disputó en el Estadio Akron.

Comparten jugadores

En los planteles actuales, tanto de León, como de Guadalajara, hay jugadores que han militado en las dos instituciones, como es el caso de los arqueros Antonio Rodríguez y Rodolfo Cota; así como los delanteros Oribe Peralta, José Juan Macías y Jesús Godínez.

Sin embargo, hay otros futbolistas emblemáticos que llegaron a vestir las casacas de dos de los equipos más importantes a nivel nacional, entre los que destacan Carlos Turrubiates, Camilo Romero, Guadalupe Castañeda, Édgar Mejía, Jonny Magallón, Edwin Hernández, Isidoro “Chololo” Díaz, Raúl Arias, Alberto Coyote, Omar Arellano Nuño, Jorge Enríquez, Carlos Peña, José Juan Vázquez, Adalberto “Dumbo” López, Concepción Rodríguez, Carlos Bracamontes, Luis Antonio Valdez, Everaldo Begines, Missael Espinoza, Manuel Martínez, Ignacio Vázquez, Jesús Mendoza y Miguel Sabah, por sólo mencionar a algunos de los 50 jugadores que ha vestido ambas playeras.

Cristian Calderón vuelve a la vida

“CHICOTE”. Semana de ensueño en lo personal y en lo futbolístico. IMAGO7

Tres goles suyos le dieron el pase al Guadalajara a la Semifinal, y de paso eliminaron al América; hoy está convertido en una de las figuras con más reflectores del Rebaño. Cristian “Chicote” Calderón ha vuelto a la vida, todo en tan solo una semana.

Se atrevió a pegarle tres veces a la portería americanista, no lo pensó dos veces, cerró los ojos y la puso en el ángulo, el otro gol lo meditó, lo midió y la puso de campanita. Pero quizá no han sido los mejores goles de su carrera, tal vez el mejor está por venir: será papá, por lo que según sus palabras, vive su mejor momento en su carrera y en su vida.

“Estoy muy contento, la verdad. Me siento muy feliz, fue una semana de ensueño, ahora sí que no tengo ni palabras para expresar este sentir, para expresar lo que estoy sintiendo al terminar esta semana. Agradecido con mis compañeros por el apoyo que me dieron desde un principio, con el cuerpo técnico por la oportunidad… ¿cómo no voy a estar feliz? El miércoles hice un golazo, al día siguiente me dicen que voy a ser papá y cierro la semana de esta manera. La verdad sí fue una semana inolvidable, partidos inolvidables, los minutos más importantes en mi carrera”, dijo el futbolista rojiblanco para Chivas TV.

Calderón fue intermitente durante la temporada, las indisciplinas se apoderaron de sus cualidades y tras un castigo, revirtió la situación, aprendió la lección al estar en la banca y ante América recibió la oportunidad, tal vez de manera circunstancial por lesiones de jugadores como José Juan Macías, Alexis Vega, Ángel Zaldívar o Jesús Angulo, pero el “Chicote” supo aprovechar cada minuto.

JL