Chivas se mide ante un León sin triunfos en el torneo

Perder un clásico siempre será un golpe anímico muy doloroso, no importa qué tan bien estés haciendo las cosas en el torneo. Chivas salió malherido de la Ciudad de los Deportes luego de no poder ganarle al América y, ahora de cara ante su duelo contra León, deberá de aprovechar que los esmeraldas no conocen la victoria en el Apertura 2024 para retomar el buen paso.

El Guadalajara recibe en el estadio AKRON este miércoles 18 de septiembre a las 19:05 horas a un equipo melenudo desalmado que, hace apenas una semana, estrenó nuevo director técnico. Sin embargo, los rojiblancos no la tienen nada fácil, porque en las últimas cuatro visitas del León en fase regular, registran dos derrotas y otro par de empates.

El conjunto felino vive un momento complicado en pleno año de su 80° aniversario de fundación, puesto que, junto a Querétaro, son los únicos que no han podido sumar de a tres en esta campaña. Por si fuera poco, se ubican en la antepenúltima posición de la tabla general con cuatro puntos y, fuera de casa, sólo han sumado una unidad.

No obstante, aunque Cruz Azul logró remontarles el pasado sábado, los comandados por Eduardo Berizzo ya muestran mejor juego colectivo y un accionar más respetable. Además, de que cuentan con uno de los sublíderes de goleo, Jhonder Cádiz, que acumula cuatro anotaciones.

Por su parte, el Rebaño recuperó hombres importantes como es el caso de Jesús Orozco Chiquete, quien inició de titular contra las Águilas después de varios días lesionado, y Javier “Chicharito” Hernández, mismo que regresa a la convocatoria de Fernando Gago tras tres jornadas fuera por una molestia muscular; en contraparte, Pavel Pérez y Cade Cowell serán los jugadores que no estarán disponibles por lesión.

POSIBLES ALINEACIONES

CHIVAS

PORTERO

1. Raúl Rangel

DEFENSAS

2. Alan Mozo

4. Antonio Briseño

13. Jesús Orozco Chiquete

21. José Castillo

MEDIOS

28. Fernando González

15. Erick Gutiérrez

20. Fernando Beltrán

DELANTEROS

25. Roberto Alvarado

34. Armando González

31. Yael Padilla

LEÓN

PORTERO

1. Alfonso Blanco

DEFENSAS

15. Edgar Guerra

21. Stiven Barreiro

25. Paul Bellón

26. Salvador Reyes

MEDIOS

7. Iván Moreno

18. Andrés Guardado

13. Jordy Alcívar

DELANTEROS

29. Jhonder Cádiz

28. David Ramírez

19. Diego Hernández

SV