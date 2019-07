Chivas reavivó en mí una llama que se estaba apagando: Oribe Peralta

El delantero de Chivas Oribe Peralta, puntualizó que su llegada al equipo para el Apertura 2019 fue un bálsamo que lo "revivió" porque ya se sentía en la última fase de su carrera, con poco ánimo de pelear algo en lo deportivo y llegar al Redil lo tiene como niño con juguete nuevo por el reto que significa.

“Se los dije a mis compañeros, a Amaury desde que llegué, Chivas reavivó en mí una llama que se estaba apagando, en ese momento me sentí contento, de que me buscaran de que hablaran conmigo. No me queda más que entregarme por esta playera, por estos colores tratando de que el equipo sea campeón que es lo principal porque los logros en equipo son lo más importante. Sé que con los goles le voy a ayudar mucho al equipo y esa es mi idea de estar acá y colaborar ”.

Le apuesta @OribePeralta al título de @Chivas y agradece que lo hagan sentir fresco en su carrera, porque se le estaba apagando la ilusión en el fútbol. pic.twitter.com/LWGEku2nYs — ����É���������� (@rams_alex) 12 de julio de 2019

El delantero espera rendir lo que se espera de él en la posición que lo ponga el técnico Tomás Boy, quien hasta ahora lo tiene proyectado que esté en punta, porque Alan Pulido estaría actuando más por el sector izquierdo.

Molestia por “Madruguete” en playera

Una tienda departamental adelantó la nueva playera de Chivas para el torneo Apertura 2019 y Clausura 2020, lo cual dejó molestos a Emilio Hank, CEO de Caliente.mx y al presidente del Guadalajara Amaury Vergara, quien terminó tomando la situación con filosofía.

“Hay dos forma de ver las cosas, te enojas y pataleas o te ríes y ves lo bueno de las cosas. Definitivamente no fue planeado, fue por un tercero que lamentablemente nosotros no tenemos de esto y espero que a esa persona que decidió subir esas imágenes en la plataforma no le vaya tan mal en el regaño o pierda el trabajo, espero”.

Reconoció el máximo dirigente que en el Redil corre tanta información, que es difícil en muchas ocasiones tener todo bajo control.

“Es Chivas, pasan este tipo de cosas, la gente se emociona, a veces no es fácil cuidar toda la información de este club y lo más importante es que la disfruten, que guste, ya de cuándo se lanzó, es lo de menos”.

RR